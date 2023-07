Amazon ti regala 6€ per il Prime Day 2023: ecco come riceverlo e come... SPENDERLO

Amazon incentiva ulteriormente all’acquisto i suoi clienti per i prossimi Prime Day regalando loro un bonus: se crei una tua lista di prodotti su Amazon.it ricevi un buono sconto di 6€. Per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi, oltre ovviamente a essere stato selezionato. Ma procediamo con ordine.

Amazon ti regala 6 euro di buono sconto: ecco come

La promozione è valida dal 4 luglio 2023 al 12 luglio 2023. I clienti che ricaricano di almeno 40€ e oltre il proprio account Amazon.it riceveranno un buono sconto del valore di 6€. Per beneficiare della promozione è necessario cliccare sul pulsante “Clicca qui per applicare la promozione” prima di procedere con la ricarica. Non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. Per tutte le informazioni dettagliate vi suggeriamo di seguire questo link che vi condurrà sulla pagina ufficiale della promozione di Amazon.

Buono sconto Amazon, cosa acquistare?

Se hai a disposizione un buono sconto di 6€ da utilizzare su Amazon, ci sono diverse opzioni di prodotti che potresti prendere in considerazione a seconda delle tue preferenze e delle tue esigenze. In ambito tech potresti pensare a qualcosa di specifico oppure dei prodotti associabili, come ad esempio degli accessori per smartphone come una cover protettiva, un supporto per auto o un set di auricolari wireless. Eccovi qualche suggerimento:

Cuffie in-Ear Auricolari con filo e microfono

Blukar è un giovane marchio di elettronica di consumo focalizzato sulla progettazione e sviluppo di accessori intelligenti. Tra questi ci sono le cuffie che vi segnaliamo, con altoparlanti integrati ad alte prestazioni, ampia gamma di frequenze del suono, che forniscono alta fedeltà e suono chiaro, consentendoti di ascoltare musica stereo di alta qualità con frequenze alte, medie e basse. Costano poco più di 4€ e spiccioli, con le spedizioni gratuite.

Cavo 4 in 1 ultra robusto a prezzo affare su Amazon

Un robusto cavo 4 in 1, a questo prezzo, deve essere tuo, perché è di un’utilità immensa ed è un autentico affare. Non stiamo esagerando. Ha tutte le uscite che servono, microUSB, USB C e Lightning, sempre disponibili, con le quali ci puoi caricare fino a quattro dispositivi in contemporanea, con il connettore di tipo C che supporta la ricarica rapida 3A. Da Amazon puoi prenderlo a 5€ circa seguendo questo link con le spedizioni rapide e gratis con Amazon.

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB

Kingston DataTraveler Exodia DTX/64GB è una soluzione affidabile per l’archiviazione e il trasferimento dei tuoi dati. Con una capacità di 64GB, avrai spazio sufficiente per salvare documenti, foto, video e altro ancora. Con il suo design pratico e la protezione aggiuntiva, potrai trasportare i tuoi dati in modo sicuro e conveniente. Su Amazon questo gioiellino è in vendita a sole 5€ grazie allo sconto del 45% sul prezzo di listino. Le spedizioni, poi, sono gratuite, quindi risparmi molto anche lì.

Mouse senza fili KBCASE

Il mouse senza fili Bluetooth KBCASE è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo di input versatile e pratico. Dotato di connettività Bluetooth 5.1 e 2.4G, questo mouse offre una connessione stabile e affidabile, consentendoti di utilizzarlo con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Windows, Android, iPad, notebook, PC, laptop, computer e MacBook OS. Questo piccolo quanto utilissimo gingillo oggi ti costa appena 6€ su Amazon, grazie al codice promozionale da utilizzare una volta arrivato alle casse.

Lampadine Aigostar Alexa

Le lampadine Aigostar Alexa sono lampadine smart WiFi G45 E27 che offrono un’esperienza di illuminazione intelligente e conveniente. Queste lampadine sono compatibili con i dispositivi di controllo vocale come Alexa e Google Home, consentendoti di controllarle facilmente attraverso comandi vocali. Un gioielliono che oggi puoi portarti a casa spendendo una miseria grazie alla combo sconto del 12% sul prezzo di listino, più il coupon che si attiva in automatico del 50%. In questo modo ti verrà a costare solo 5€, un prezzo irrisorio e con le spedizioni gratuite.

Auricolari, kit di pulizia 3 in 1

Grazie agli auricolari è possibile oggi fare tantissime cose oltre che godere della comodità di poter ascoltare ciò che vogliamo sempre e ovunque. Ma per mantenerli sempre in ottime condizioni è importante tenerli ben puliti. Con questo ottimo kit 3 in 1 puoi avere quello che ti serve per la perfetta manutenzione dei tuoi gioiellini. La confezione include infatti spugna floccante, spazzola ad alta densità e punta in metallo, per soddisfare una grande varietà di esigenze di pulizia.

