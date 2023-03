Amazon ti REGALA la Xiaomi Mi Band 4C, l'alternativa economica ai top smartband

Se stai pensando di acquistare un nuovo smartband economico ma non per questo privo di funzioni e caratteristiche importanti, sei capitato nel posto giusto. Perché in questo momento l’ottimo Xiaomi Mi Band 4C lo trovi in offerta a metà prezzo, a una cifra pari a 15 euro circa, spese di spedizione incluse. Caratterizzato da uno schermo AMOLED da 1.8”, questo wearable è adatto a tutti, e in particolare coloro che vogliono avvicinarsi al mondo delle smartband con un prodotto valido, completo a suo modo, senza però spendere troppo. Un ottimo compromesso qualità e prezzo.

Xiaomi Mi Band 4C, l’alternativa economica ai top smartband

Il dispositivo ha tutto quello che ti serve: controlla la musica delle tue playlist preferite, puoi cambiare canzone ed alzare il volume in completa autonomia dal telefono anche quando stai facendo sport, ma anche monitorare alcune attività come ad esempio quelle all’aperto, col conteggio dei passi, distanza, calorie bruciate. In tutto ci sono cinque modalità sportive: all’aperto corsa, esercizio fisico, ciclismo, tapis roulant e camminata veloce.

Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 con avvisi sulla frequenza cardiaca, Avvisi sedentarietà, Monitoraggio della qualità del sonno: anche queste importanti funzioni per il controllo più specifico della salute sono implementati. Insomma, come potete vedere non sarà il top del top a livello di smartband, ma non è nemmeno l’ultimo arrivato da buttare via, anzi.

D’altronde parliamo pure sempre di Xiaomi, un marchio ormai che è una garanzia nel settore tecnologico mondiale. Un buon concentrato di tecnologia, che può essere un tuo validissimo alleato per quando fai sport, e non solo. Insomma, registrazioni giornaliere delle calorie bruciate, del numero di passi, visualizzazioni istantaneamente chiamate, SMS, notifiche di applicazioni, ecc. Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono sul tuo polso. Per questo e altre mille ragioni che puoi scoprire da te, lo Xiaomi Band 4C a 15€ è da avere, dato che rappresenta un ottimo prodotto in rapporto qualità-prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.