Amazon ti REGALA le cuffie TWS OPPO Enco X: oggi crollano del 39%

Con uno sconto immediato del 39% l’offerta Amazon di oggi sulle cuffie true wireless OPPO Enco X è da capogiro. Con un risparmio netto di ben 70€, infatti, hai finalmente la possibilità di ricevere direttamente a casa un paio di cuffie TWS di fascia alta ad appena 109€.

Comode, di design e con un’autonomia che ti accompagna per ore e ore senza fatica, le cuffie OPPO Enco X sono pronte a soddisfare le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Solo su Amazon trovi le cuffie OPPO Enco X con il 39% di sconto: affare d’oro

Perfettamente compatibili gli smartphone Apple (iOS) e con i device Android, puoi facilmente gestire il playback audio e anche la componente telefonica direttamente tramite le cuffie grazie ai comandi touch. Le cuffie, inoltre, sono impermeabili agli schizzi d’acqua (certificazione IP54), montano tre microfoni esterni per telefonate sempre chiare ed è anche presente la tecnologia di cancellazione del rumore per ascoltare tutta la musica che vuoi senza interruzioni esterne.

Cosa stai aspettando? Le cuffie TWS di OPPO di fascia alta sono in offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi: mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.