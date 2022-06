Amazon ti RIMBORSA l'abbonamento Prime, ma sbrigati: ecco cosa fare

In occasione dell’Amazon Prime Day, il colosso dell’e-commerce è pronto a fare un regalo ad alcuni fortunati clienti. Infatti, chi deciderà di stipulare l’abbonamento annuale ai servizi Prime entro l’11 luglio 2022, potrà ricevere un rimborso completo del costo sostenuto, ovverosia 36€. Dopo l’iscrizione, la piattaforma ti invierà 6 buoni del valore di 6€ l’uno, che potrai utilizzare sull’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon.

Non tutti i clienti avranno però diritto a partecipare a questa intrigante promozione, come detto. Infatti, è limitata ai primi 1500 clienti e durerà comunque non oltre l’11 luglio 2022. Controlla subito la tua mail e verifica se sei uno dei fortunati selezionati per questa incredibile promozione.

Amazon rimborsa il tuo abbonamento ai servizi Prime

Un’attività decisamente interessante, che permetterà di approfittare di tutti i servizi Premium del colosso americano, ottenendo anche un rimborso totale del costo dell’abbonamento annuale. Sottoscrivere un abbonamento a Prime è facile e ha diversi vantaggi, come le consegne in 1 giorno lavorativo per tutti i prodotti con dicitura Amazon Prime e gratuite in 2 ore con Amazon Prime Now.

E ancora: accesso gratuito al catalogo Amazon Prime Video, al servizio di ebook Prime Reading, all’archivio foto illimitato con Prime Photo e molto altro. Ci sono due opzioni di abbonamento ad Amazon Prime: mensile, al costo di 3,99 euro al mese annuale, al costo di 36 euro l’anno.

Soldi che, se rientrate tra i prescelti che possono approfittare di questa promozione Amazon, vi verranno poi rimborsati. Ma dovrete essere velocissimi. Scopri tutti i dettagli e iscriviti subito ai Servizi Prime per iniziare a ricevere i tuoi buoni settimanali (un totale di 6 da 6€ l’uno). Promo, lo ribadiamo, riservata a 1500 clienti in totale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.