Amazon, un po' meno! Need for Speed Unbound per PS5 a soli 20 euro

Need for Speed è un videogame che da decenni entusiasma le nuove generazioni con avventure mozzafiato a bordo di auto velocissime. Il game Need for Speed Unbound per PS5 ora su Amazon è proposto con il 16% di sconto, quindi lo paghi solo 20,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Need for Speed Unbound per PS5: la trama

In Need for Speed Unbound i graffiti prendono vita con uno stile grafico che combina elementi della street art recente con le auto realistiche della storia di Need for Speed; sfrutta una serie di effetti grafici e sonori ad alta energia per esprimere le tue abilità di guida, tra cui Scarica di nitro, una nuova tattica per mettere il turbo e sentire il brivido della velocità. Per arrivare alla vetta, devi correre dei rischi. Scegli come e quando tentare il tutto per tutto, seminando i poliziotti o piazzando scommesse bonus con i tuoi guadagni contro i piloti rivali.

Il tempo è denaro, quindi trova il modo veloce per guadagnare abbastanza e partecipare alle qualifiche settimanali e arrivare così alla gara importante di Lakeshore, la Grand. Mentre la polizia ti sta addosso, devi prendere decisioni tattiche usando strategie di fuga per prendere il controllo dell’inseguimento; deciderai di seminarli, scontrarti con loro o nasconderti nella zona sotterranea di Lakeshore? Domina le strade e fai il pieno di ricompense. Vai a un incontro e sfoggia il tuo stile scegliendo tra centinaia di oggetti cosmetici, tra cui articoli esclusivi provenienti da alcuni degli innovatori della moda all’avanguardia. Trova il look adatto anche per il tuo bolide. Scopri artisti all’avanguardia dell’hip hop e delle sue interpretazioni globali con una colonna sonora che sfida il genere capitanata da A$AP Rocky e AWGE; incanalando espressioni hip hop di livello internazionale. La colonna sonora originale è stata composta da Brodinski, l’innovativo produttore francese che ha creato un legame tra la scena techno europea e la scena trap di Atlanta, al fine di incarnare la cultura underground che scorre nell’anima di Lakeshore.

Need for Speed Unbound per PS5 ora su Amazon è proposto con il 16% di sconto, quindi lo paghi solo 20,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.