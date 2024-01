Ambilight per TV: ecco la soluzione in SCONTO!

Una delle caratteristiche tra le più apprezzate dei prodotti Philips TV è senza dubbio l’ambilight. Si tratta di una tecnologia che riproduce giochi di luce dietro la tv che rispecchiano i colori riprodotti sul pannello stesso. Sono pochissimi gli accessori in grado di riprodurre questo effetto e, uno di questi, è la Groove TV LED con telecamera attiva. Il prezzo è di soli 59,99€ grazie allo sconto del 25% oggi disponibile su Amazon. Non fartela scappare e cambia volto alla tua TV!

Molto più che effetti di luce: ecco l’ambilight aftermarket per la tua tv

Sono pochissimi i prodotti in grado di riprodurre su quasiasi TV l’effetto ambilight di Philips. Uno di questi è il prodotto di cui vi parliamo oggi: la Groove TV LED. Si tratta di una striscia led smart che si adatta perfettamente al tuo schermo da massimo 65 pollici. Si monta sul retro della TV e, frontalmente, si posiziona una piccola telecamerina davanti alla tv stessa.

Questa telecamera sarà in grado di catturare i colori della scena in onda e di riprodurre sui led posteriori un effetto sfumato perfetto in pieno stile ambilight.

Si tratta di un accessorio molto ricercato, facile da montare e che cambierà volto alla vostra vecchia TV. Funziona con pannelli di tutte le marche e, grazie alla sua grande personalizzazione, si adatta tranquillamente ad ogni ambiente.

Acquista subito questo pacchetto per aggiungere l’ambilight alla tua TV e non te ne pentirai! Oggi costa solo 59,99€ grazie allo sconto Amazon incredibile del 25%. Cosa aspetti? Acquistalo subito!

