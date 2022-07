AMD Ryzen 5 5600G a meno di 190 euro su Amazon

Il Ryzen 5 5600G a sei core e 12 thread è un processore a 7 nm di AMD per PC desktop di fascia medio-alta. Puoi acquistare questa CPU su Amazon a soli 189,99€ invece di 258,30€.

In termini di specifiche il 5600G è formato da 6 core/12 thread, sebbene mantenga la stessa cache L3 da 16 MB, che è la metà di quella del 5600X. La scheda grafica Vega è stata ridotta da 8 CU a 7 e la frequenza è stata ridotta del 5%, fino a 1,9 GHz, quindi nel complesso ci aspettiamo un calo di circa il 10% delle prestazioni dell’iGPU.

Ma oltre al potenziamento IPC del nuovo core della CPU Zen 3, Cezanne beneficia del più grande cambiamento di progettazione di questa generazione: AMD ha eliminato di fatto i complessi quad-core e inserisce tutti gli otto core in un unico, grande CCX con una cache L3 comune . Ciò migliora significativamente la comunicazione tra i core e le prestazioni multi-thread in generale. Inoltre, poiché la “partizione” CCX è stata eliminata, gli 8 core Zen 3 condividono una singola cache L3 da 16 MB. Ciò significa che l’intero processore ha solo metà della cache di Ryzen 5000X Vermeer, che offre 32 MB L3.

A differenza degli altri processori Zen 3 dotati di PCIe 4.0, le APU Ryzen 5000G sono dotate di un’interfaccia PCI-Express 3.0. Ci sono 16 corsie per lo slot grafico PCI-Express, più quattro per uno slot M.2 NVMe connesso alla CPU e quattro verso il bus del chipset. Rispetto alle vecchie APU Ryzen e persino ai Cezanne mobili. L’altro grande cambiamento riguarda l’ottimizzazione dei controller di memoria DDR4 a doppio canale, che sono in grado di raggiungere frequenze di memoria ancora più elevate.

La trovi ora in sconto del 26% su Amazon ad un prezzo bomba, e se diventi cliente Prime, anche la spedizione è gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.