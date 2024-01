American Express PAYBACK: inizia il 2024 ottenendo 100 € di sconto

Come iniziare l’anno nuovo nel miglior modo possibile? Grazie ad American Express PAYBACK, puoi cominciare il 2024 ottenendo 100 € di sconto in estratto conto.

Richiedendo ora la carta e spendendo 1.000 € nei primi tre mesi di utilizzo, è possibile ricevere direttamente sulla stessa tale somma.

L’iniziativa, valida solo per chi chiede American Express PAYBACK entro il 12 gennaio 2024, è solo però uno dei tanti vantaggi legati a questo strumento per gestire pagamenti. Stiamo parlando di una carta ad opzione rateale, con TAN 12%, TAEG 14,31% e quota annuale gratuita.

Questa offre la possibilità di avere il pieno controllo sull’estratto conto e sulle spese, attraverso i servizi online gestibili direttamente da mobile. L’innovativa modalità di pagamento tramite Apple Pay, consente ai possessori della carta di effettuare acquisti sicuri e veloci tramite:

iPhone

Apple Watch

iPad

Mac.

Altra caratteristica saliente di PAYBACK è, senza ombra di dubbio, la sua flessibilità. Questa permette di scegliere di mese in mese come gestire le rate o di pagare le spese in un’unica soluzione.

Attenzione però: i vantaggi non finiscono qui!

American Express PAYBACK? Non solo lo sconto: ecco tutti i vantaggi

La protezione d’acquisto, disponibile per tutti i clienti, tutela per 90 giorni gli acquisti fatti con lo strumento di pagamento in caso di danneggiamento o furto. Non mancano poi i sistemi avanzati per la protezione rispetto all’utilizzo illecito, smarrimento, danneggiamento o furto della carta stessa.

Per gli appassionati di musica, la carta PAYBACK offre anche i vantaggi legati al progetto American Express Experiences. Ciò si traduce in prevendite esclusive dei biglietti per eventi musicali fino a 48 ore prima della vendita al pubblico.

Cosa serve per richiedere American Express PAYBACK?

Per poter ottenere tutti i vantaggi di PAYBACK è necessario essere maggiorenni e risiedere in Italia (e fornire una prova di residenza, come utenze o documenti simili). Inoltre, viene richiesto un conto corrente bancario o postale, che faccia parte del circuito SEPA (non sono accettate carte prepagate).

Tra i requisiti figura anche l’iscrizione al programma PAYBACK e un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Con questi prerequisiti, la richiesta della carta PAYBACK è poi una procedura rapida, che consente di ottenere questo utile strumento di pagamento nel giro di poco tempo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.