Ampio display, mega batteria e prezzo REGALO: Amazfit Bip 3 a 49€

L’eccellente smartwatch economico Amazfit Bip 3 è in super offerta su Amazon grazie a un coupon immediato del 16% disponibile direttamente in pagina. Con un prezzo finale di acquisto di appena 49€, il device del colosso cinese è pronto a sorprenderti e soddisfare le tue esigenze di utilizzo quotidiane.

Amazfit Bip 3 è realizzato con materiali di buona fattura che conferiscono al device la resistenza all’immersione fino a 50 metri di profondità, ma non solo.

Codice cupon del 16% su Amazon per Amazfit Bip 3: occasione imperdibile

Il wearable monta un bel pannello touch a colori da 1.69″ con cui gestire e controllare le notifiche in arrivo dal tuo smartphone (iOS e Android) e le informazioni relative agli allenamenti; inoltre, sul versante interno, Amazfit Bip 3 monta anche un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca, della concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche il monitoraggio del sonno.

Il wearable a marchio Amazfit è alimentato da una buona batteria che ti accompagna per ben 14 giorni consecutivi, e supporta anche più di 60 modalità di allenamento all’aperto e al chiuso.

Prendi al volo il coupon del 16% su Amazon per acquistare lo smartwatch economico di Amazfit a un prezzo davvero molto conveniente; fai in fretta però, il device resterà ancora in sconto per pochissimo tempo.

