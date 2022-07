Ampio display per una GRANDE esperienza streaming, il Lenovo Tab M10 Plus è a prezzo WOW

Serie in streaming e studio: sono questi solo alcuni dei modi per sfruttare al massimo i 10,3” del display del Lenovo Tab M10 Plus (2 Gen.). Con un corpo interamente in metallo e un design ultramoderno, Tab M10 FHD Plus si distingue nel panorama dei tablet proprio per lo schermo Full HD da 26,16 cm e i due altoparlanti con Dolby Atmos ti offrono momenti di intrattenimento davvero coinvolgenti. Oggi può essere tuo a soli 153 euro con le spedizioni incluse.

Lenovo Tab M10 Plus, un tablet al top

Come scritto prima, Lenovo Tab M10 FHD Plus ha uno chassis interamente in metallo ed è straordinariamente liscio, mentre il rapporto superficie/display è quasi del 90%. Il risultato è un tablet dal design moderno che tutti in famiglia vorranno utilizzare. L’ideale per sessioni streaming delle serie tv preferite e film su piattaforme mainstream come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre con una qualità dell’immagine cinematografica, spostandosi da una stanza all’altra e un audio avvolgente grazie a Dolby Atmos sui quattro speaker.

Alimentato da un potente processore octa-core Qualcomm Snapdragon, questo tablet con sistema operativo Android 12 è disponibile in Italia in diverse configurazioni, con 4GB di RAM e fino a 64GB di storage per le massime prestazioni. Con un Wi-Fi incredibilmente veloce avrai un dispositivo perfetto per l’intrattenimento, a casa come in viaggio. Infine, puoi sbloccare il tuo Tab M10 Plus (2a Gen) con un sorriso, grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale che ti vede, ti riconosce e ti consente di accedere immediatamente al dispositivo. È davvero semplice e sicuro.

Infine, grazie alla modalità bambini, anche i più piccoli possono godere di contenuti divertenti e adatti a loro. Hai inoltre la possibilità di gestire ciò che guardano e per quanto tempo. Puoi anche essere avvisato se il bambino ha una postura non corretta. Inoltre, la tecnologia integrata per la protezione degli occhi aiuta a ridurre il rischio di affaticamento della vista. Oggi può essere tuo a soli 153 euro con le spedizioni incluse.

