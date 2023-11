Amplifica il suono con DIFFUSORE BOSE in offerta

Quando ci ritroviamo fuori casa, magari in vacanza o per una gita con amici e famigliari, sentiamo spesso la necessità di mettere della buona musica per allietare quel preciso momento. Le casse dei nostri smartphone non sono sempre così efficienti e potenti, motivo per la quale è necessario ricorrere a dei diffusori Bluetooth portatili che ne amplifichino la potenza di trasmissione. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il diffusore Bose Soundlink Micro in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con ben il 31% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, Bose.

Diffusore Bose: musica ovunque ti trovi

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon il diffusore si presenta nella sua elegante colorazione Bianca, che si adatta praticamente ad ogni tipologia di contesto in cui si trovi. Davvero incredibile la qualità sonora prodotta da questo diffusore Bose, che riesce a trasmettere un suono chiaro e nitido, oltre che bassi estremamente profondi.

Il diffusore poi è totalmente impermeabile all’acqua, grazie alla certificazione IP67: questo significa che puoi portarlo senza problemi anche in piscina o al mare, senza la preoccupazione che qualche goccia d’acqua sulla superficie possa portare a malfunzionamenti di qualsiasi tipo. Oltre a questo è molto resistente, grazie a dei materiali appositamente pensati per gli ambienti esterni e per gli eventuali urti a cui potrebbe andare incontro, grazie soprattutto al rivestimento esterno realizzato in silicone che permette di attutire qualsiasi urto, graffio o ammaccature.

Davvero sorprendente poi l’autonomia di questo diffusore, dal momento che grazie ad un singolo ciclo di ricarica ti permette di arrivare senza problemi a 6 ore di riproduzione musicale continua. All’interno della confezione trovi poi un cavo Micro-USB, che ti permetterà di ricaricarlo con un powerbank dovunque ti trovi per aumentarne ulteriormente la durata.

In definitiva, a poco meno di 90 euro hai la possibilità di accaparrarti un praticissimo diffusore che ti consentirà di portare la tua musica ovunque, riuscendo così a godere della giusta atmosfera con i tuoi amici o famigliari anche quando ti ritrovi fuori casa: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo diffusore Bose Soundlink Micro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta ovviamente di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.