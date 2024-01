AMPLIFICA il tuo segnale WiFi fino a 1200 Mbps col POTENTE ripetitore TP-Link RE330

Il TP-Link RE330 è un potente amplificatore WiFi AC1200 progettato per estendere la copertura della tua rete senza fili in modo efficiente. Questo ripetitore offre una connessione affidabile e veloce in tutta la casa o l’ufficio e riesce in tal senso a raggiungere una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Un gioiellino che oggi puoi accaparrarti a soli 32€ grazie allo sconto Amazon del 6%. Le spedizioni sono gratuite per gli abbonati ai servizi Prime.

TP-Link RE330, piccolo ma mostruosamente potente

L’estensore WiFi ha una copertura estesa fino a 120 metri quadrati, il che significa che puoi godere di una connessione stabile anche nelle aree più distanti dal router principale. Ciò è particolarmente utile per eliminare le zone morte e garantire una connessione affidabile in ogni angolo della tua abitazione.

Il TP-Link RE330 è dotato di una porta Ethernet, consentendoti di collegare dispositivi cablati come console di gioco, smart TV o computer direttamente all’amplificatore WiFi per prestazioni ancora migliori. Questa flessibilità aggiuntiva garantisce una connessione stabile anche per i dispositivi che richiedono una connessione via cavo.

L’installazione del ripetitore è semplice grazie alla configurazione rapida tramite l’app Tether di TP-Link, che ti guiderà attraverso il processo passo dopo passo. Inoltre, il design compatto e discreto del RE330 si adatta facilmente a qualsiasi ambiente.

Sfrutta al massimo la tua connessione Internet con il TP-Link RE330 e goditi una copertura WiFi affidabile in ogni angolo della tua casa o ufficio. La compatibilità con tutti i box internet lo rende una scelta versatile per migliorare la tua esperienza di connettività.

