Amplificatore Wi-Fi dual-band Zyxel WRE6605, una BESTIA con un segnale a prova di barriere

L’amplificatore Wi-Fi dual-band Zyxel WRE6605 è uno di quegli strumenti indispensabili al giorno d’oggi, soprattutto per chi sfrutta la rete a 360 gradi. Il dispositivo, infatti, soddisfa appieno le esigenze WiFi di casa e ufficio garantendo un segnale amplificato forte e stabile in ogni angolo dell’edificio dove si trova. E ora puoi farlo tuo a una cifra irrisoria, ovverosia 17€ incluse le spese di spedizione, con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 29 Euro sul prezzo di listino.

Zyxel WRE6605, un buon extender

Zyxel WRE6605 4G / LTE offre agli utenti avanzati connettività mobile a banda larga stabile ovunque, per poter guardare l’IPTV, giocare ai videogame online e usare le applicazioni wireless su più dispositivi senza limitazioni di cavi. L’amplificatore si può utilizzare anche come AP per creare una WLAN a elevate prestazioni che consente velocità fino a 300 Mbit/s a 2,4 GHz e 867 Mbit/s a 5 GHz.

Compatibile con la tecnologia di aggregazione di portanti 4G / LTE e con velocità di trasmissione dati in downlink fino a 300 Mbps, questo dispositivo offre quindi una nuova esperienza di internet veloce per più dispositivi. Inoltre è super facile da usare: nessun termine tecnico da apprendere, nessuna configurazione complicata, nessun problema per avere come detto, velocità e copertura in ogni angolo.

Dulcis in fundo, il prodotto si collega alle reti 4G LTE e condivide Internet con altri dispositivi wireless con un massimo di 32 device tramite Wi-Fi dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz, tutti allo stesso tempo. Una bomba, insomma, con un segnale stabile di quelli che come diciamo noi, “sfondano i muri”, e che oggi puoi avere a 17€ incluse le spese di spedizione, con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 29 Euro sul prezzo di listino.

