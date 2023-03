Anche Blink MINI in promozione: 26€ per mettere casa al sicuro

Vuoi mettere una telecamera in casa ma non sai quale scegliere? Lasciati consigliare la Blink Mini che ha tutto ciò che ti serve. Piccola e discreta, questo gioiellino ti controlla tutti gli ambienti che vuoi e non te ne fa mancare una.

Grazie alle Offerte di Primavera, su Amazon hai l’affare sotto mano. Collegati in pagina e approfitta del ribasso del 25% per completare l’acquisto con appena 26€. Un’occasione unica.

Non ti preoccupare, la ricevi a casa in quattro e quattr’otto con spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia se hai Prime.

Blink Mini: il tuo miglior alleato

Una telecamera sensazionale che posizioni e quasi scompare alla vista. Dopotutto lo dice il nome stesso: è piccola e indiscreta.

Grazie all’applicazione che scarichi sul tuo smartphone hai la possibilità di sapere sempre per filo e per segno ciò che accade all’interno della tua casa. In più se hai un dispositivo Amazon Alexa puoi anche connetterla per gestirla con la voce.

Cosa ti mette a portata di mano? Un obiettivo con risoluzione 1080pixel per non fartene mancare una. Grazie al rilevatore del movimento e all’audio bidirezionale puoi sia sapere se qualcuno si intrufola, sia comunicare a distanza.

Semplicissima da configurare ed utilizzare, Blink Mini è senza ombra di dubbio una certezza. Non te la perdere proprio ora che è in promozione su Amazon. Ti basta completare l’acquisto al volo per acquistarla a soli 26€.

