Anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti di Ecovacs si unisce alle Offerte di Primavera

Il DEEBOT T9AIVI di Ecovacs è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati del mercato e, di consenguenza, più cari. Non oggi però, perché grazie alle Offerte di Primavera il prezzo subisce una sforbiciata importante, pari a 120 euro: cogli al volo l’offerta per acquistarlo a 379 euro anziché 499 euro.

DEEBOT Ecovacs in sconto del 24% su Amazon

Il nuovo DEEBOT T9 del marchio specializzato Ecovacs vanta una potenza di aspirazione pari a 3.000 Pa, tra le più alte che puoi trovare nei robot aspirapolvere e lavapavimenti, il doppio rispetto al modello precedente (DEEBOT T8). Potenza che qui fa rima con equilibrio, merito della batteria da 5.200 mAh che assicura un’autonomia di 180 minuti, tempo più che sufficiente per pulire anche un’abitazione di grandi dimensioni.

Hai in casa uno o più animali domestici? Indipendentemente quale sia la tipologia del tuo pavimento, puoi sfruttare la doppia spazzola in gomma multi-superficie AeroForce che offre una doppia azione combinata, con la prima che rimuove lo sporco e la seconda che aspira, per un risultato finale eccezionale. Un’altra chicca del robot Ecovacs è il sistema di navigazione TrueMapping, definito a ragione rivoluzionario dal momento che è in grado di individuare gli oggetti più piccoli con una precisione superiore quattro volte rispetto alla precedente generazione.

Il DEEBOT di Ecovacs è venduto e spedito da Amazon. Questo significa che non solo benefici della consegna rapida, ma non paghi nulla nemmeno per la spedizione, a patto di avere l’abbonamento a Prime. Approfitta subito delle Offerte di Primavera Amazon per risparmiare 120 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e avere al tuo fianco il tuo nuovo alleato per le pulizie di primavera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.