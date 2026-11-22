L’operatore parla di adeguamento delle offerte al mercato e di necessità di mantenere i livelli di servizio. La comunicazione arriverà con la bolletta di novembre. Per gli utenti, però, il punto è semplice: anche nel 2027 le rimodulazioni telefoniche continueranno a pesare sui canoni delle offerte già attive.

Il nuovo aumento di WINDTRE partirà dal primo rinnovo utile dopo il 1° febbraio 2027 e riguarderà solo una parte dei clienti con contratto di rete fissa. Il rincaro non sarà uguale per tutti: a seconda dell’offerta sottoscritta, il canone salirà di 2 euro oppure fino a 3 euro al mese.

Non è quindi un aumento piatto, applicato in modo identico a tutti gli abbonati. La cifra cambierà in base alla tariffa attiva sul singolo contratto, come accade spesso nelle procedure di modifica unilaterale. Per una famiglia o un piccolo ufficio, l’impatto può arrivare a 36 euro in più all’anno, calcolando l’aumento massimo per dodici mesi.

La scelta si inserisce in un mercato, quello della telefonia fissa, dove gli aggiustamenti dei prezzi sono ormai frequenti. Nei mesi scorsi anche altri operatori, tra cui TIM, hanno confermato la strada dei rincari selettivi. Il messaggio per i consumatori è chiaro: un’offerta firmata anni fa può cambiare anche senza sottoscrivere un nuovo contratto.

Offerte coinvolte: la comunicazione arriverà nella bolletta di novembre

Secondo quanto indicato dall’operatore, la rimodulazione riguarderà “alcune offerte di rete fissa WINDTRE”. Al momento, però, non risulta diffuso un elenco pubblico completo delle tariffe interessate. A sapere con certezza se il proprio contratto rientra tra quelli colpiti saranno quindi solo i clienti che riceveranno la comunicazione ufficiale.

Un cliente verifica la bolletta e calcola l’impatto dei rincari sulla rete fissa.

L’avviso sarà inserito nella bolletta di novembre, il canale usato di solito per comunicare le variazioni contrattuali. Lì saranno indicati il nuovo importo, la data di partenza dell’aumento e le modalità per esercitare il diritto di recesso senza costi, previsto in caso di modifica unilaterale delle condizioni economiche.

Il rischio, per molti utenti, è che l’avviso passi inosservato tra le varie voci della fattura. Per questo conviene leggere con attenzione le comunicazioni allegate alla bolletta WINDTRE, soprattutto se si ha una linea domestica attiva da anni o un’offerta non più in vendita. Spesso sono proprio i vecchi profili tariffari a finire nel giro degli adeguamenti.

Perché WINDTRE aumenta i prezzi: riposizionamento dell’offerta e servizio

Nella comunicazione, WINDTRE spiega che l’aumento arriva “a seguito della sopravvenuta esigenza di riposizionamento dell’offerta” e per continuare a garantire “livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. Una formula tecnica, già familiare a molti clienti delle compagnie telefoniche.

Il riferimento è ai costi di gestione delle reti, agli investimenti sulle infrastrutture e alla necessità, secondo l’azienda, di adeguare i prezzi alle condizioni attuali del settore. WINDTRE non parla di un aumento per tutti i clienti, ma di un intervento mirato su specifiche offerte di rete fissa.

Per gli utenti, però, la parola rimodulazione ha ormai un significato molto concreto: pagare di più, spesso senza percepire un cambiamento nel servizio. In casi simili, le associazioni dei consumatori invitano di norma a controllare le alternative disponibili e a confrontare il nuovo canone con le offerte degli altri operatori. Solo così si può capire se restare convenga davvero.

Recesso senza costi: cosa indicare e quali canali usare

I clienti interessati potranno esercitare il recesso senza costi oppure passare a un altro operatore, indicando come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”. È un dettaglio importante: usare la causale corretta serve a collegare la disdetta alla rimodulazione e a evitare penali o costi di chiusura non dovuti.

WINDTRE mette a disposizione diversi canali. La richiesta può essere inviata con raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD Milano Recapito Baggio, Casella Postale 159, 20152 Milano; tramite PEC all’indirizzo indicato dall’operatore; chiamando il 159; andando in un punto vendita WINDTRE; oppure usando il web form disponibile sul sito della compagnia.

Chi decide di recedere farebbe bene a conservare copia della richiesta, ricevuta di invio e tutte le comunicazioni ricevute in bolletta. È un accorgimento semplice, ma utile. In caso di passaggio a un altro gestore, conviene anche controllare i tempi di migrazione, eventuali vincoli su modem o altri apparati e la presenza di rate residue legate a dispositivi acquistati insieme all’offerta di rete fissa.