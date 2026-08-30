Android 17 saprà quando la rete vi sta spiando: arriva una protezione tutta nuova

Google ha annunciato il 28 agosto 2026, con un post sul blog dedicato alla sicurezza, una serie di nuove protezioni per Android 17. Il punto è semplice: rendere più difficile spiare la rete, capire quali siti visita una persona, quali dispositivi ha collegati in casa e come colpirla con truffe via SMS legate alle vecchie connessioni 2G. Non arriverà tutto insieme, né funzionerà ovunque allo stesso modo. Alcune novità dipenderanno da siti, app, reti e operatori mobili. Ma la linea scelta da Google è chiara: chiudere falle rimaste aperte per anni, spesso senza che gli utenti se ne accorgessero.

ECH e DNS privato: meno tracce sui siti visitati

La novità più tecnica, ma anche una delle più importanti, riguarda Encrypted Client Hello, in breve ECH. Molti pensano che una connessione HTTPS nasconda tutto. Non è proprio così. In alcuni casi, il dominio contattato può ancora essere visto da chi gestisce o controlla la rete: può succedere su un hotspot pubblico, in una rete aziendale o lungo alcuni passaggi dell’infrastruttura.

Con Android 17, Google vuole ridurre questa esposizione mettendo insieme ECH e DNS privato. Il primo cifra una parte del contatto iniziale tra telefono e server, il cosiddetto “saluto” della connessione. Il secondo protegge la richiesta che trasforma il nome di un sito nel suo indirizzo di rete. Tradotto: sarà più difficile capire quali siti web o servizi online vengono aperti da uno smartphone.

La protezione, però, non basta attivarla sul telefono. Google ha chiarito che servirà il supporto di siti, app, provider e reti coinvolte. L’azienda dice di lavorare con Jigsaw, operatori del settore e sviluppatori per allargare l’uso dello standard. Sarà quindi un passaggio graduale. Non una bacchetta magica accesa da un giorno all’altro.

Local Network Protection: le app dovranno chiedere il permesso per guardare nella rete di casa

Un altro fronte riguarda la rete locale, cioè quella a cui sono collegati televisori, videocamere, console, stampanti, speaker smart e altri dispositivi sotto lo stesso router. Finora molte app potevano cercare questi apparecchi in modo piuttosto ampio, spesso senza che l’utente capisse davvero cosa stessero osservando dentro il Wi-Fi domestico.

Con Local Network Protection, introdotta in Android 17, le app non potranno più scandagliare liberamente il Wi-Fi di casa per trovare i dispositivi collegati. Servirà un’autorizzazione specifica. Un passaggio in più, certo, ma con una ragione precisa: evitare che un’app raccolga informazioni sull’ambiente domestico oltre ciò che le serve davvero.

Google fa anche un esempio pratico. Per funzioni comuni, come il casting verso una TV, gli sviluppatori potranno usare strumenti di sistema senza chiedere accesso a tutto ciò che si trova nella rete. In altre parole, un’app potrà mandare un video allo schermo del salotto senza ottenere per forza una mappa completa della casa digitale. Sembra una differenza sottile. Per la privacy domestica, invece, pesa eccome.

Certificate Transparency di default: una barriera in più contro i certificati falsi

Con Android 17 arriverà anche l’attivazione predefinita della Certificate Transparency, un sistema pensato per rendere più controllabile il modo in cui vengono emessi i certificati usati dai siti web. Quei certificati servono a browser e app per verificare che il servizio contattato sia davvero quello dichiarato. Quando qualcosa non torna, il rischio è finire su un sito che imita quello legittimo.

La Certificate Transparency registra i certificati in archivi pubblicamente verificabili. Questo aiuta a scoprire più in fretta emissioni sospette, errori o certificati creati per fingersi banche, piattaforme online, servizi di posta o altri siti delicati. Non è una funzione che l’utente vedrà comparire ogni giorno sullo schermo. Lavora dietro le quinte.

La scelta di abilitarla di default dice però molto. Alcune difese non possono dipendere dal fatto che l’utente conosca sigle, menu e impostazioni avanzate. Devono esserci già, attive nel sistema. Secondo Google, l’obiettivo è alzare il livello di sicurezza dell’intero ecosistema Android, soprattutto quando un attacco prova a sembrare una normale connessione.

Blocco del 2G e SMS blaster: la palla passa anche agli operatori mobili

La parte più concreta, soprattutto contro le truffe di tutti i giorni, riguarda il 2G e i cosiddetti SMS blaster. Google li descrive come false stazioni radio capaci di spingere gli smartphone vicini ad abbandonare reti più sicure, come LTE o 5G, per collegarsi a una rete cellulare vecchia e più fragile. A quel punto gli aggressori possono inviare SMS di phishing direttamente ai telefoni.

Nel post sulla sicurezza si parla di apparecchiature montate su veicoli o trasportate in valigie, usate soprattutto in luoghi affollati: stazioni, eventi, zone commerciali. Google cita costi che possono scendere fino a circa 3.000 dollari, una cifra che mette questi strumenti alla portata anche di gruppi criminali non particolarmente sofisticati. Il messaggio arriva come un normale SMS. Può fingere di essere una banca, un corriere, un ente pubblico.

La possibilità di disattivare manualmente il 2G esiste già da Android 12. Con Android 17, però, cambia il livello di intervento: gli operatori mobili potranno impostare il blocco del 2G come scelta predefinita per i propri clienti, dove la funzione sarà supportata. Così il telefono non potrà essere spinto su una rete 2G fasulla senza che l’utente debba andare a cercare un’opzione nascosta nelle impostazioni.

Resta un limite, e Google lo dice chiaramente: la disponibilità non sarà uguale ovunque. ECH richiede reti e servizi compatibili, mentre il blocco automatico del 2G dipenderà dalle decisioni degli operatori. Android 17 prepara gli strumenti. Perché la protezione diventi davvero diffusa, servirà anche il lavoro di chi gestisce reti, servizi e connessioni mobili.