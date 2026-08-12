Controlla subito se i sistemi di allerta per terremoti ed emergenze sono attivi sullo smartphone: la procedura è facilissima

Google lo ha ricordato nella sua documentazione di supporto e nelle impostazioni di Android: bastano pochi passaggi per controllare se sullo smartphone sono attive le allerte terremoto e la localizzazione di emergenza.

Due funzioni pensate per avvisare in tempo in caso di scossa e per inviare la posizione quando si chiama un numero di soccorso. Il percorso può cambiare leggermente da un modello all’altro, ma la logica è sempre la stessa: si entra nelle Impostazioni, si cerca la voce legata alle emergenze o alle allerte terremoto e si verifica che gli interruttori siano attivi. Un controllo rapido, da fare subito. Non quando serve davvero.

Allerte terremoto su Android: dove controllare nelle impostazioni

Per vedere se le allerte terremoto su Android sono attive, bisogna aprire le Impostazioni del telefono e usare la barra di ricerca interna. Le parole da provare sono semplici: “terremoti”, “sismi” oppure “emergenze”. Su molti smartphone la funzione si trova in Sicurezza ed emergenza. Su altri può comparire sotto Posizione, Google o Notifiche di emergenza wireless. Dipende dal produttore, dalla versione di Android e dai servizi Google installati.

Una volta trovata la schermata giusta, va controllato che l’opzione per le allerte terremoto sia attiva. Di solito c’è un interruttore accompagnato da una breve spiegazione del servizio. Se la voce non compare subito, la strada più semplice resta cercarla direttamente nelle impostazioni del telefono. In alcuni Paesi, va ricordato, le notifiche possono dipendere anche dai sistemi nazionali di protezione civile o dagli accordi locali con gli operatori telefonici.

Localizzazione di emergenza: perché attivarla e quali dati invia

Oltre alle allerte sismiche, conviene verificare anche i servizi di localizzazione di emergenza. È la funzione che permette al telefono di condividere automaticamente la posizione quando l’utente chiama o contatta un numero di soccorso locale, come il 112, il 911 o altri numeri utilizzati nei singoli Paesi. In caso di incidente, malore o scossa, lo smartphone può inviare ai soccorsi coordinate più precise rispetto alla sola cella telefonica agganciata in quel momento.

Google spiega nella sua assistenza che i Servizi Google Play per la sicurezza e le emergenze possono raccogliere e condividere alcune informazioni del dispositivo, utilizzando autorizzazioni specifiche per le funzioni legate alla sicurezza personale e alle emergenze.

Non significa che la posizione venga inviata sempre e a chiunque. Il sistema entra in funzione in situazioni precise, per esempio durante una chiamata o l’invio di un SMS a un numero di emergenza, quando conoscere il punto esatto può ridurre i tempi di intervento. Anche qui il percorso può variare, ma di solito si trova in Impostazioni, poi Sicurezza ed emergenza o Posizione, quindi Servizio di localizzazione di emergenza.

Scosse e avvisi: come Android rileva l’arrivo di un terremoto

Il sistema di allerta terremoti Android usa gli accelerometri degli smartphone, gli stessi sensori che permettono al telefono di capire se viene ruotato, inclinato o spostato. Quando molti dispositivi nella stessa zona registrano vibrazioni compatibili con un evento sismico, i server di Google analizzano i segnali, confrontano posizione e intensità del movimento e provano a distinguere una vera scossa dalla caduta di un telefono, da rumori locali o da vibrazioni isolate. In questo modo si crea una rete diffusa, composta da milioni di piccoli sensori già presenti nelle tasche degli utenti.

Il sistema cerca soprattutto le onde primarie di un terremoto, che arrivano prima e di solito sono meno dannose rispetto a quelle successive. Se le rilevazioni coincidono e la magnitudo stimata supera una certa soglia, Google può inviare un avviso anticipato agli smartphone che si trovano nelle aree potenzialmente interessate dalle onde più forti. Secondo la documentazione del servizio, la soglia indicata per l’invio delle notifiche è una magnitudo di 4,5. Non significa avere sempre molto tempo. A volte si tratta solo di pochi secondi, ma possono bastare per allontanarsi da una finestra, fermare l’auto o ripararsi sotto un tavolo robusto.

Notifiche terremoto Android: attenzione, azione e requisiti per riceverle

Le notifiche terremoto Android non funzionano tutte allo stesso modo. Il sistema distingue tra avvisi di attenzione e avvisi di azione, in base all’intensità stimata della scossa e al possibile impatto nella zona raggiunta dall’allerta. Gli avvisi di attenzione arrivano per scosse più lievi: di norma rispettano la modalità silenziosa e la modalità Non disturbare, mostrando sullo schermo le informazioni essenziali senza un suono invasivo. Servono ad avvisare, non a interrompere bruscamente l’utente in ogni situazione.

Gli avvisi di azione, invece, sono pensati per scosse più forti. In quel caso il telefono può ignorare la modalità silenziosa, accendere lo schermo e far partire un suono potente, simile a un allarme, per spingere la persona a proteggersi subito. Per riceverli servono alcuni requisiti: uno smartphone con una versione compatibile di Android, i Servizi Google Play aggiornati, la posizione attiva e una connessione a Internet, tramite rete mobile o Wi-Fi.

Se manca uno di questi elementi, l’avviso potrebbe non arrivare. Il controllo richiede meno di un minuto: aprire le impostazioni, cercare le allerte terremoto, verificare la localizzazione di emergenza e aggiornare i servizi Google sono passaggi semplici. Proprio per questo è meglio farli adesso, non durante una scossa, quando il telefono vibra, la rete può intasarsi e il tempo per capire cosa fare è già finito.