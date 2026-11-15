Android auto smetterà di funzionare su questi smartphone

I telefoni fermi ad Android 10 o a versioni precedenti resteranno via via fuori dal supporto, per motivi legati a compatibilità, sicurezza e servizi più recenti.

Per chi usa Android Auto tutti i giorni, la questione è piuttosto semplice: Google si prepara a fissare Android 11 come soglia minima per continuare a usare il servizio. Fino a oggi molti automobilisti hanno tenuto in macchina un telefono non più nuovissimo, spesso collegato via cavo al sistema di bordo, per gestire mappe, chiamate, messaggi e musica senza scaricare lo smartphone principale. Una soluzione comoda, economica, quasi scontata. Ma non più sicura per tutti.

La novità riguarda gli smartphone con Android 10 o versioni precedenti. In futuro non rientreranno più tra i dispositivi supportati da Android Auto. Questo non vuol dire che l’app smetterà di funzionare per tutti nello stesso momento. Vuol dire però che quei telefoni stanno uscendo dall’elenco dei dispositivi considerati compatibili da Google. E le conseguenze possono arrivare un po’ alla volta: meno aggiornamenti, errori improvvisi, funzioni mancanti e, prima o poi, anche l’impossibilità di avviare correttamente il servizio.

Avvisi agli utenti, ma manca ancora una data per lo stop

Stando alle segnalazioni arrivate dagli utenti, Google ha già iniziato a mostrare un avviso sulla fine del supporto per gli smartphone con versioni più vecchie di Android. Il messaggio compare nell’app o durante l’uso del sistema e dice chiaramente che, per continuare a usare Android Auto, servirà un dispositivo aggiornato almeno ad Android 11. Poche parole, ma molto chiare.

Uno smartphone datato montato in auto, simbolo dei requisiti minimi in aumento per Android Auto.

Resta però un punto aperto: la società non ha indicato una data precisa per lo stop. Ed è questo a creare più incertezza. Chi oggi collega ancora uno smartphone con Android 10 potrebbe non notare nulla, almeno per un po’. Poi, magari dopo un aggiornamento dell’app o una modifica ai servizi di Google, qualcosa potrebbe smettere di funzionare. Per ora non ci sono tempi ufficiali comunicati dall’azienda. E per chi usa l’auto spesso, magari anche per lavoro, non è un dettaglio secondario.

Aggiornamenti e modifiche da remoto: cosa può cambiare

Il funzionamento di Android Auto dipende da diversi pezzi messi insieme: l’app sul telefono, il sistema operativo dello smartphone, i servizi Google e l’interfaccia dell’auto. Per questo il blocco potrebbe arrivare in modo graduale, senza per forza un aggiornamento evidente sullo schermo. In alcuni casi può bastare una modifica lato server, cioè fatta direttamente da Google sui propri sistemi, perché un telefono non più supportato smetta di essere riconosciuto nel modo giusto.

Gli scenari possibili sono diversi. L’app potrebbe aprirsi, ma con alcune limitazioni. Oppure potrebbe rifiutare il collegamento con il display dell’auto. In altri casi potrebbero comparire errori all’avvio, problemi con Google Maps, comandi vocali meno stabili o difficoltà nella gestione di chiamate e notifiche. Google non ha pubblicato una tabella con tutti i casi possibili, ma la direzione è chiara: con Android 10 lo spazio di manovra si restringe.

Per molti automobilisti, poi, non è solo una questione tecnica. È un’abitudine. C’è chi tiene nel cassetto dell’auto un vecchio Samsung, Xiaomi o Motorola, magari senza SIM, usato solo per la navigazione. Finché funziona, nessuno ci pensa. Poi arriva un avviso sullo schermo e quel telefono “di scorta” diventa all’improvviso un problema.

Prima di comprare un telefono nuovo, controllare la versione Android

Prima di acquistare un nuovo smartphone, conviene fare una verifica sul dispositivo che si usa già. Di solito basta aprire Impostazioni, entrare in Informazioni sul telefono o in una voce simile, e controllare la versione Android installata. I nomi dei menu cambiano un po’ da produttore a produttore, ma il percorso è quasi sempre facile da trovare.

Se sul telefono c’è Android 10, il passo successivo è controllare se è disponibile un aggiornamento di sistema. La voce, in molti casi, si trova in Aggiornamento software o Sistema. Se il produttore offre ancora Android 11 o una versione successiva, si può risolvere senza cambiare dispositivo: si scarica l’aggiornamento, lo si installa e poi si verifica che Android Auto funzioni correttamente con l’auto.

Diverso il caso in cui il produttore abbia già interrotto gli aggiornamenti. A quel punto, per continuare a usare Android Auto nel medio periodo, la strada più concreta è passare a uno smartphone più recente. Non serve per forza un modello costoso: basta che sia compatibile con Android 11 o superiore e che riceva ancora aggiornamenti di sicurezza. Una scelta prudente, soprattutto per chi usa il telefono in auto ogni giorno e non vuole ritrovarsi, una mattina, con il navigatore fuori uso proprio prima di partire.