Android, con questi 5 smartphone spendi pochissimo per una qualità eccellente: 1 è il più economico ma tra i migliori di sempre

Grazie ai lunghi cicli di aggiornamento software offerti da brand come Samsung, Google e altri produttori Android, oggi è possibile acquistare modelli non recentissimi che restano ancora estremamente competitivi.

Molti dispositivi usciti tra il 2023 e il 2024 continuano infatti a garantire prestazioni elevate, fotocamere avanzate e supporto software fino a sette anni, rendendoli ancora oggi una scelta intelligente rispetto ai top di gamma appena usciti.

Smartphone top di gamma ancora attuali nel 2026

Tra i modelli più interessanti spicca il Samsung Galaxy S24 Ultra, che nonostante non sia l’ultima generazione mantiene un livello altissimo. Il comparto fotografico da 200 megapixel, il display AMOLED ad altissima luminosità e il processore Snapdragon di fascia premium lo rendono ancora uno dei riferimenti assoluti nel mondo Android. A renderlo ancora più appetibile è il supporto software esteso fino ai prossimi anni, che ne allunga notevolmente la vita utile.

Molto competitivo anche il OnePlus 12, che continua a distinguersi per prestazioni elevate e velocità generale del sistema. Il display fluido a 120 Hz, la batteria capiente e la ricarica rapidissima lo rendono una scelta ideale per chi cerca potenza pura a un prezzo ormai molto più basso rispetto al lancio.

Nella fascia più equilibrata troviamo il Galaxy S24 FE, pensato per portare molte caratteristiche dei modelli top in una versione più accessibile. Offre un display ampio e fluido, fotocamere versatili e accesso alle funzionalità AI dell’ecosistema Samsung. Pur non avendo la potenza dei modelli Ultra, rappresenta una delle soluzioni più complete nella fascia media premium.

Sul fronte Google, il Pixel 8 Pro continua a essere una scelta eccellente soprattutto per la fotografia. Le capacità computazionali della fotocamera e l’esperienza Android pulita lo mantengono competitivo anche a distanza di anni dal lancio, con un supporto software che lo accompagnerà ancora a lungo.

Il modello più economico ma ancora tra i migliori

Tra i dispositivi più interessanti per rapporto qualità-prezzo c’è il Google Pixel 9, che rappresenta una versione più compatta e accessibile dell’ecosistema Pixel. Nonostante il prezzo inferiore rispetto ai modelli Pro, offre display a 120 Hz, funzioni AI avanzate e una longevità software tra le più alte del mercato.

La strategia dei produttori Android ha cambiato completamente le regole del gioco. Oggi molti smartphone ricevono aggiornamenti per oltre cinque o sette anni, riducendo drasticamente il rischio di obsolescenza. Questo permette di acquistare dispositivi di generazioni precedenti senza rinunciare a sicurezza, prestazioni e funzionalità moderne.

In questo scenario, scegliere uno di questi cinque smartphone significa ottenere prestazioni elevate a prezzi molto più bassi rispetto ai flagship appena usciti, con un risparmio significativo e una durata nel tempo decisamente superiore rispetto al passato.