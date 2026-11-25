Su Android la modalità Riposo aiuta a ridurre le distrazioni del telefono quando serve, programmando lo schermo in bianco e nero e limitando le notifiche.

La sera è il momento più ovvio per provarla. L’autore di How-To Geek racconta di aver trovato nella funzione un aiuto per dare continuità alla propria routine prima di dormire. Lo stesso principio torna utile anche di giorno, quando vuoi ridurre le interruzioni per un po’. Sui telefoni con Benessere digitale cerca la modalità Riposo. Sui Samsung Galaxy l’equivalente si chiama Sonno e si trova in un menu diverso.

Come programmare la modalità Riposo su Android

Apri le Impostazioni e cerca Riposo. Nella guida generale di Android, Google indica il percorso da Benessere digitale a Modalità Riposo, quindi Routine Buonanotte. Sui Pixel che hanno il menu Modalità, puoi trovare Riposo direttamente lì. Il percorso può variare con il modello e la versione del sistema. Se la voce non è dove te l’aspetti, cercarla per nome è il modo più rapido per orientarti.

Con Usa una programmazione scegli l’ora di inizio, quella di fine e i giorni della settimana. L’alternativa, Attiva durante la ricarica, fa partire la modalità quando colleghi il telefono nella fascia che hai definito. Se i tuoi orari cambiano spesso, puoi intervenire a mano dalle Impostazioni rapide, dove il comando è disponibile sui dispositivi che lo prevedono. Google documenta anche un’opzione per far terminare Riposo alla prossima sveglia.

Schermata illustrativa della modalità Riposo su Android

Perché può tornare utile anche di giorno

La scala di grigi toglie colore alle app e alle icone. La modalità può anche attenuare lo sfondo o spegnere il display sempre attivo, a seconda delle opzioni del dispositivo. Per limitare le interruzioni, invece, abbina Non disturbare. Puoi così scegliere se cambiare l’aspetto dello schermo, ridurre gli avvisi o combinare i due effetti. Il bianco e nero da solo lascia arrivare le notifiche.

Se vuoi fare un sonnellino nel pomeriggio o leggere senza controllare ogni avviso, prova l’attivazione manuale. Prima, dai un’occhiata alle eccezioni di Non disturbare. Su Pixel puoi decidere quali persone e app possono ancora interromperti. Per esempio, puoi conservare gli avvisi a cui devi rispondere e lasciare in silenzio il resto. La combinazione più utile dipende da quali notifiche vuoi continuare a ricevere in quel momento.

Dove trovare la modalità Sonno sui Samsung Galaxy

Su un Samsung Galaxy, apri Impostazioni, entra in Modalità e routine e seleziona Sonno. Qui puoi regolare il comportamento del telefono quando la modalità è attiva. Se lo schermo diventa bianco e nero e preferisci lasciare visibili i colori, Samsung spiega che puoi disattivare il filtro nella configurazione di Sonno. È una scelta utile se desideri mantenere le altre impostazioni della modalità durante il riposo.

Per situazioni diverse puoi usare una routine personalizzata. Nella scheda Routine, il pulsante con il simbolo più permette di scegliere una condizione di avvio e le azioni da eseguire. In questo modo puoi tenere distinta la configurazione che usi per dormire da quella che vuoi applicare in altri momenti della giornata. Se un’impostazione cambia da sola, dalla scheda Routine puoi anche controllare quali automazioni sono in esecuzione.