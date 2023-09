Angetube Full HD, la webcam perfetta per TUTTO col DOPPIO SCONTO su Amazon

Angetube Full HD 1080p Webcam è una telecamera web progettata per offrire una qualità video elevata e una serie di funzionalità avanzate, rendendola ideale per una varietà di utilizzi, tra cui lo streaming su piattaforme come Xbox One, Facebook e YouTube.

Questa webcam offre una risoluzione video Full HD (1920 x 1080 pixel), garantendo immagini chiare e dettagliate durante le tue trasmissioni in streaming o le videochiamate. Falla tua adesso prendendola su Amazon a soli 45€ grazie allo sconto in corso del 29% e al coupon del 5% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

Luce ad anello regolabile: una webcam evoluta

La webcam è dotata di una luce ad anello incorporata con intensità regolabile. Questa funzionalità ti consente di illuminare il tuo viso in modo uniforme, garantendo una buona qualità video anche in condizioni di scarsa illuminazione. La messa a fuoco automatica ti permette di rimanere nitido e ben definito, anche se ti muovi o cambi la distanza dalla telecamera. L’angolo di visione ampio cattura più dettagli e può includere più persone nella cornice, rendendola ideale per videochiamate di gruppo o streaming di giochi.

La webcam è compatibile con una vasta gamma di piattaforme e software, tra cui Xbox One, Facebook, YouTube, Skype e molti altri. E’ dotata di un microfono integrato che cattura l’audio in modo chiaro, riducendo il rumore di fondo indesiderato. La clip regolabile consente di montare facilmente la webcam su monitor, laptop o supporti per treppiedi. La webcam è pronta all’uso con un semplice collegamento USB, senza bisogno di installare driver aggiuntivi.

Il design compatto e portatile rende questa webcam facilmente trasportabile per le tue esigenze di streaming o videoconferenza in movimento. La risoluzione Full HD, la luce ad anello regolabile e la messa a fuoco automatica avanzata la rendono una scelta eccellente per migliorare la qualità delle tue trasmissioni e delle tue videochiamate. Prendila su Amazon a soli 45€ grazie allo sconto in corso del 29% e al coupon del 5% che si attiva in automatico sulla pagina del prodotto. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.