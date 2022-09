ANKER 521: la power station portatile che tutti dovrebbero avere (coupon sconto)

Questo è il dispositivo che tutti dovrebbero avere a casa, ANKER 521 è una Power Station portatile, ovvero un piccolo accumulatore di corrente che potete portare ovunque voi vogliate. Queste Power Station sono molto gettonate soprattutto da chi campeggia spesso, oppure viaggia molto in camper. Tuttavia le situazioni di utilizzo possibili sono davvero svariate e in questo articolo vi spieghiamo quanto lui sia versatile. ANKER 521 è in sconto su Amazon grazie a un coupon che riduce il suo prezzo subito di 30 euro portandolo a soli 339,99 €.

ANKER 521: questo dispositivo vi può salvare in diverse situazioni

Dovete immaginare l’ANKER 521 come un’enorme Power Bank da 256 Wh, dopotutto è questo una Power Station portatile.

Immaginate che state andando a fare un picnic con la vostra famiglia, grazie a lui nel portabagagli potete alimentare un piccolo frigorifero per tenere freschi i vostri viveri. Una volta consumato il pranzo a sacco, potrete ricaricare tutti i vostri dispositivi mobile e non solo.

Oppure se vi trovate in un campeggio, grazie a questa Power Station, potete alimentare un fornello elettrico. Ma non solo, questo dispositivo integra anche una piccola luce LED per potersi orientare all’interno del campeggio di notte.

ANKER 521 Power Station è davvero utile e comoda da trasportare, merito delle dimensioni compatte e il peso contenuto. È super versatile grazie a diversi tipi di periferiche, qui trovate una presa Schuco, una presa da 12 volt, porte USB Type-A e Type-C. Approfittate di questo coupon dal valore di 30 euro e comprate la nuova Anker 521 Power Station a soli 339,99 €. Non dimenticatevi che con Amazon avete 30 giorni di tempo per decidere se fare il reso del prodotto che avete acquistato ed essere rimborsati così del 100 %. Tuttavia, siamo sicuri che se acquisterete questa Power Station portatile, ne sarete completamente soddisfatti, ma come si dice: soddisfatti o rimborsati.

