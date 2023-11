Anker SVENDE TUTTO e offre sconti dal 15% al 40% su cuffie, caricabatterie, RoboVac e altro

Anker Innovations dà oggi il via a una nuova campagna promozionale con tantissime offerte davvero interessanti. La promozione, infatti, riguarda praticamente l’intera produzione della nota azienda e abbraccia quindi caricatori, hub, caricabatterie, cuffiette e chi più ne ha, più ne metta. Difficile in tal senso fare una selezione di prodotti da proporre in un articolo, ma noi ci abbiamo voluto provare:

Anker PowerCore Magnetic

Anker PowerCore Magnetic è un dispositivo di quelli a cui a volte nemmeno pensi, ma che poi una volta scoperti diventa un tuo insostituibile compagno nella vita quotidiana, almeno se hai un iPhone. Perché è uno di quei gingilli che alla fine sfrutti alla grande in quanto ti offrono soluzioni piccole ma geniali a certe tue esigenze. Ora puoi assicurartelo con 40 euro e le spedizioni gratuite di Amazon. Ricordati solo di spuntare l’apposita voce Applica coupon del 15% per ottenere questo prezzo finale.

Thunderbolt 3, Hub USB C 7-in-2

Ottieni il massimo dal tuo MacBook grazie all’aggiunta di 7 porte, consentendoti di trasferire i dati in pochi secondi, riprodurre in streaming i contenuti multimediali con una nitidezza senza pari e usufruire di una elevata potenza di trasmissione durante la ricarica. Thunderbolt 3 conferisce la tecnologia USB-C a un livello completamente nuovo, offrendo velocità di trasferimento dati e ricarica senza precedenti. Puoi averlo a 39€ anziché a 49 euro.

Anker Nano II, caricatore USB da 30W

Caricabatterie USB-C estremamente compatto per telefoni, tablet e notebook. Invece di riempire la casa (e il pianeta) di caricabatterie aggiuntivi per ogni nuovo dispositivo acquistato, Anker Nano II ha la potenza necessaria per ricaricare la maggior parte dei tuoi dispositivi personali con un unico caricabatterie. Puoi averlo a 27€ invece che a 34 euro.

Auricolari True Wireless Life P2

Gli auricolari True Wireless Life P2 Mini sono dotati di driver di grandi dimensioni a triplo strato da 10 mm per alimentare un suono potente con il 50% in più di bassi per un’esperienza di ascolto affascinante. Grazie a medi realistici, alti acui e bassi ricchi offre un profilo sonoro ben bilanciato per ascoltare musica e guardare video. Prendilo su Amazon a 28€ anziché a 45 euro.

Cassa Soundcore Motion Boom Plus 80W

L’altoparlante da esterno Motion Boom Plus ha una maniglia integrata e una tracolla rimovibile che offre un’ottima portabilità. La tecnologia proprietaria BassUp di Soundcore intensifica le basse frequenze di un brano in tempo reale per offrire una musica con beat incalzanti. La cassa ha una batteria con capacità 13.400 mAh che consente di ascoltare musica senza interruzioni tutto il giorno. Prendila adesso a 152€ piuttosto che a 179 euro.

eufy Security SoloCam E20

Questa eufy Security SoloCam E20 è una telecamera di sicurezza senza fili per esterni, wireless, 1080p, IP65, resistente alle intemperie, visione notturna, memoria locale, uso gratuito. Monitoraggio cristallino: cattura tutte le attività in casa con una risoluzione 1080p nitida dei coltelli. Assolutamente senza costi aggiuntivi: SoloCam è un acquisto unico. Non ci sono costi mensili o nascosti. Comprala adesso a 69€ anziché al solito prezzo di 99 euro.

PowerCore Magnetic 5K

Nonostante le modeste dimensioni perfette per il palmo della tua mano, il caricabatterie portatile magnetico da 5.000 mAh è in grado di fornire 17 ore di utilizzo prolungato. Il caricatore magnetico portatile mantiene il tuo iPhone 13/12 in posizione durante la ricarica e lo combina con un cavalletto utilizzabile a mo’ di supporto. Fallo tuo a 47€ anziché al prezzo base di 59 euro.

Visto quanti affari è posibile fare con Anker? Ma tanti altri vi aspettano

