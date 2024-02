Anker SVUOTA TUTTO su Amazon: sconti dal 15% al 50% su cuffie, caricabatterie e altro

Anker Innovations dà oggi il via a una nuova campagna promozionale con tantissime offerte davvero interessanti. La promozione, infatti, riguarda prat, cuffiette e chi più ne ha, più ne metta. Difficile in tal senso fare una selezione di prodotti da proporre in un articolo, ma noi ci abbiamo voluto provare:

Anker PowerCore Magneti

icamente l’intera produzione della nota azienda e abbraccia quindi caricatori, hub, caricabatteriec (coupon 20%)

Anker PowerCore Magnetic è un dispositivo di quelli a cui a volte nemmeno pensi, ma che poi una volta scoperti diventa un tuo insostituibile compagno nella vita quotidiana, almeno se hai un iPhone. Perché è uno di quei gingilli che alla fine sfrutti alla grande in quanto ti offrono soluzioni piccole ma geniali a certe tue esigenze. Ora puoi assicurartelo con 40 euro e le spedizioni gratuite di Amazon. Ricordati solo di spuntare l’apposita voce Applica coupon del 15% per ottenere questo prezzo finale.

Anker Nano caricatore USB da 30W (sconto del 27%)

Caricabatterie USB-C estremamente compatto per telefoni, tablet e notebook. Invece di riempire la casa (e il pianeta) di caricabatterie aggiuntivi per ogni nuovo dispositivo acquistato, Anker Nano II ha la potenza necessaria per ricaricare la maggior parte dei tuoi dispositivi personali con un unico caricabatterie. Puoi averlo a 34€.

Auricolari True Wireless Life P2 (coupon 20%)

Gli auricolari True Wireless Life P2 Mini sono dotati di driver di grandi dimensioni a triplo strato da 10 mm per alimentare un suono potente con il 50% in più di bassi per un’esperienza di ascolto affascinante. Grazie a medi realistici, alti acui e bassi ricchi offre un profilo sonoro ben bilanciato per ascoltare musica e guardare video. Prendilo su Amazon a 28€ anziché a 45 euro.

Cassa Soundcore Motion Boom Plus 80W (coupon 20€)

L’altoparlante da esterno Motion Boom Plus ha una maniglia integrata e una tracolla rimovibile che offre un’ottima portabilità. La tecnologia proprietaria BassUp di Soundcore intensifica le basse frequenze di un brano in tempo reale per offrire una musica con beat incalzanti. La cassa ha una batteria con capacità 13.400 mAh che consente di ascoltare musica senza interruzioni tutto il giorno. Prendila adesso a 149€ piuttosto che a 179 euro.

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 (coupon 25%)

Che tu sia in viaggio, in ufficio o a casa, le Soundcore Life Q30 sono pronte a garantire un’esperienza di ascolto immersiva e confortevole se deciderai di acquistarle. Su Amazon le trovi tra l’altro oggi in offerta a 60€ circa con lo sconto del 20% col coupon da spuntare in pagina. Le spedizioni sono gratis.

Cuffie Bluetooth Anker Soundcore P20i (coupon 15%)

Le cuffie Bluetooth Soundcore P20i by Anker rappresentano l’ultima frontiera dell’esperienza acustica wireless. Progettate per offrire un suono potente e cristallino, queste cuffie in-ear sono dotate di caratteristiche avanzate che le rendono ideali per gli amanti della musica in movimento. Falle tue ora su Amazon pagandole 20€ con lo sconto del 14% di Amazon, più il coupon regalo del 20% da spuntare sulla pagina del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.