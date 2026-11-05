Annuncio INPS: 450 euro al mese, come fare domanda

Le domande vanno inviate online, attraverso il portale dell’Istituto, entro il 31 luglio 2027. L’avviso, pubblicato il 3 novembre sul sito istituzionale, è rivolto ai giovani laureati in giurisprudenza che vogliono svolgere il praticantato legale negli uffici dell’ente previdenziale. Le regole sono indicate nei singoli bandi, esposti anche presso le Direzioni regionali, le Direzioni di coordinamento metropolitano e i Consigli degli ordini degli avvocati competenti.

Possono presentare domanda per la pratica forense presso l’Avvocatura INPS i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato dell’Unione europea e, nei casi previsti dalla legge, anche i cittadini di Paesi extra Ue in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 17, comma 2, della legge 247/2012.

Il punto di partenza è uno: il candidato deve poter essere iscritto al Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine presso il Tribunale nel cui circondario si trova l’Ufficio legale INPS scelto. Attenzione anche ai tempi. Chi è già iscritto al Registro non deve avere, alla data di invio della domanda, un’anzianità superiore a sei mesi. Tutti i requisiti, precisa l’INPS, devono esserci al momento della presentazione dell’istanza: non dopo, né al momento di un’eventuale chiamata.

Domanda solo online: accesso con SPID, CIE o CNS e scadenza al 31 luglio

La domanda di ammissione va presentata esclusivamente online, dal 2 novembre 2026 al 31 luglio 2027, entrando nel sito dell’INPS con credenziali SPID, CIE o CNS. La procedura si trova nella pagina “Pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS” oppure nel servizio “Domanda di ammissione alla pratica forense presso l’INPS”.

Compilazione online della domanda di pratica forense, con documenti e testi legali sul tavolo.

Altre modalità non sono ammesse e portano all’esclusione. Per i candidati si apre quindi una finestra piuttosto lunga, utile a formare gli elenchi delle sedi via via che si rendono disponibili i posti. Un caso a parte riguarda il Trentino-Alto Adige: se saranno pubblicati bandi specifici, le domande seguiranno le regole indicate nei rispettivi avvisi territoriali.

Un solo Ufficio legale e documenti da allegare alla domanda

La candidatura alla pratica forense INPS può essere presentata per uno solo degli Uffici legali indicati nell’articolo 1 dei singoli bandi. Non è possibile, quindi, inviare più domande per sedi diverse. Una scelta che i candidati dovranno valutare con attenzione, tenendo conto di tempi, spostamenti e iscrizione all’Ordine.

Alla domanda devono essere allegati, pena l’irricevibilità, il curriculum vitae in formato europeo, in file pdf, e la certificazione degli esami sostenuti durante il corso di laurea, con le relative votazioni. In alternativa è ammessa l’autocertificazione. Sono adempimenti ordinari, ma contano: una documentazione incompleta può bloccare la pratica prima ancora della valutazione.

Elenchi per sede, graduatorie e controlli sui requisiti

Le domande presentate durante la campagna annuale serviranno a formare elenchi di candidati per sede, dai quali gli uffici legali potranno attingere quando si libereranno posti per la pratica forense. Gli elenchi saranno aggiornati con le nuove istanze inviate durante il periodo di apertura della procedura.

Per restare inseriti, però, non bisogna aver superato gli otto mesi di iscrizione nel Registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine: oltre quella soglia, il nominativo sarà cancellato. Quando ci saranno posti disponibili, una commissione costituita presso ciascuna Direzione regionale, Direzione di coordinamento metropolitano e presso la Direzione Generale INPS controllerà l’ammissibilità delle candidature e formerà la graduatoria secondo i criteri del bando.

Le strutture competenti verificheranno anche il possesso dei requisiti e la veridicità delle dichiarazioni rese. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Istituto: per l’Avvocatura centrale nella sezione “Reclutamenti – Selezioni centrali”, per le Avvocature territoriali nella sezione “Reclutamenti – Selezioni territoriali”.