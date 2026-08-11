Hai un'auto con antifurto? C'è una falla che nessuno aveva notato e riguarda milioni di veicoli

Milioni di automobilisti, soprattutto negli Stati Uniti, potrebbero avere sulla propria auto un sistema antifurto KARR installato dal 2017 e vulnerabile a un attacco via Bluetooth. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell’Università della California di San Diego, che hanno individuato una falla nel software sviluppato da Acrisure Protection Group.

Il rischio, secondo l’analisi, riguarda furti, blocchi dell’accensione e tracciamento non autorizzato. La correzione è arrivata solo a luglio 2026, dopo mesi di verifiche. Il punto più delicato? Il dispositivo, spesso montato dai concessionari prima della vendita, può essere presente anche sulle auto di chi non ha mai attivato l’abbonamento.

Il bug nel sistema KARR e la chiave condivisa dal 2017

Secondo i ricercatori della UC San Diego, il problema nasce da una scelta tecnica tanto semplice quanto rischiosa: ogni KARR Security System prodotto dal 2017 avrebbe usato la stessa chiave di autenticazione, salvata in chiaro nell’app ufficiale. Tradotto: una volta recuperata quella chiave dall’app, un aggressore poteva usarla per comunicare con qualunque veicolo dotato dello stesso sistema.

Non servivano strumenti da laboratorio. Bastavano competenze tecniche, un dispositivo Bluetooth e la vicinanza all’auto. Il KARR Security System è un antifurto aftermarket con funzioni connesse, venduto spesso dai concessionari come servizio aggiuntivo.

Acrisure Protection Group lo ha distribuito per anni attraverso la rete vendita, soprattutto in Nord America. La falla, quindi, non riguarda un singolo modello di auto, ma installazioni fatte su vetture di marchi diversi prima della consegna al cliente. Una vulnerabilità difficile da vedere, proprio perché nascosta dentro un accessorio.

Auto vulnerabili anche senza abbonamento: perché il dispositivo resta attivo

Il dettaglio che ha colpito molti proprietari è questo: il rischio non riguarda solo chi paga o usa il servizio. In diversi casi, il dispositivo KARR resta collegato fisicamente all’auto anche quando l’acquirente rifiuta l’abbonamento proposto dal concessionario. Per chi guida, quell’antifurto può sembrare assente o spento.

Sotto il cruscotto, però, il modulo può continuare a ricevere alimentazione ed essere raggiungibile. Secondo quanto spiegato dai ricercatori, il sistema può essere riattivato da remoto tramite Bluetooth, almeno entro il raggio della connessione.

È un passaggio insidioso, perché coinvolge anche persone che non hanno mai scaricato l’app KARR, non hanno creato un profilo e magari non sanno nemmeno di avere quel modulo a bordo. “Il dispositivo era lì, semplicemente non lo sapevano”, hanno spiegato in sostanza gli studiosi. Ed è proprio qui che nasce l’area grigia: il cliente compra l’auto, rifiuta il servizio, guida per anni. Poi scopre che un componente rimasto installato può diventare una porta d’accesso. Non un dettaglio da poco.

Sblocco, blocco accensione e tracciamento: cosa può fare un attacco Bluetooth

Un attacco riuscito al sistema KARR può permettere, secondo i ricercatori, diverse azioni a breve distanza dal veicolo: sblocco dell’auto, disattivazione o blocco dell’accensione, attivazione del clacson e accensione delle luci. In un parcheggio pieno, davanti a un centro commerciale o a un autosalone, un malintenzionato potrebbe cercare più veicoli equipaggiati con quel sistema e provarli uno dopo l’altro.

Pochi metri, pochi secondi. Ma il rischio non si limita al furto. I dispositivi trasmettono identificatori Bluetooth che, se intercettati e collegati nel tempo, possono raccontare molto degli spostamenti di un’auto: casa, lavoro, palestra, scuola dei figli.

La falla diventa quindi anche un problema di privacy e sicurezza personale. Un tracciamento continuo può interessare stalker o chi vuole sapere quando una persona non è in casa. Al momento, in base alle informazioni disponibili, non risultano campagne pubbliche di attacco su larga scala legate a questa vulnerabilità. Resta però il nodo principale: milioni di veicoli con un componente installato da anni, spesso senza piena consapevolezza del proprietario. E una chiave condivisa tra dispositivi diversi, nel settore auto, è una fragilità evidente.

Patch dopo 18 mesi: come verificare la presenza del KARR e aggiornare il firmware

La vulnerabilità sarebbe stata segnalata già a gennaio 2025. La patch firmware, però, è arrivata solo a luglio 2026, circa 18 mesi dopo. E qui si apre un altro problema pratico: l’aggiornamento passa dall’app KARR, che molti proprietari senza abbonamento non hanno mai installato. Una parte degli automobilisti interessati, quindi, potrebbe non ricevere alcun avviso diretto. Secondo le stime riportate da HDmotori sulla base delle informazioni disponibili, circa un milione di persone potrebbe trovarsi in questa situazione.

Per capire se l’auto monta il KARR Security System, il primo controllo è semplice: cercare un adesivo KARR sul finestrino, spesso applicato dal concessionario, oppure un piccolo pulsante con spia lampeggiante sotto il cruscotto, vicino al volante o al pannello inferiore. In caso di dubbio, meglio chiedere al concessionario che ha venduto la vettura o a un’officina qualificata di verificare la presenza del modulo.

Chi lo trova dovrebbe scaricare l’app KARR e installare l’aggiornamento del firmware, seguendo le indicazioni ufficiali del produttore. Se l’app non riconosce il sistema o l’accesso non funziona, la scelta più prudente è contattare Acrisure Protection Group o il concessionario. Le installazioni possono cambiare in base a modello e anno, ma il punto resta chiaro: un antifurto nato per proteggere l’auto non deve trasformarsi in un punto debole nascosto.