Antivirus AVG: 33% di sconto su tutti i piani

Proteggere il proprio computer dagli attacchi informatici non è oggi solo consigliato, ma assolutamente obbligatorio. Virus e malware ampliano le loro potenzialità di giorno in giorno e per questo motivo bisogna sempre essere certi di mantenere al sicuro tutti i propri dati. Per questo motivo, riportiamo oggi l’offerta del 33% di sconto su tutti i piani antivirus di AVG, tra le aziende produttrici di software di protezione più popolari al mondo. I piani a pagamento sono sostanzialmente due, tutti con funzionalità avanzate e utile. Vediamo subito quali sono.

Antivirus AVG Ultimate e Internet Security in sconto per poco tempo

Come già ampiamente anticipato in precedenza, i piani in abbonamento di AVG sono essenzialmente due: AVG Internet Security e AVG Ultimate. Entrambi potranno essere richiesti approfittando di uno sconto del 33% sul primo anno di utilizzo. In realtà, esiste anche un piano completamente gratuito, ovvero AVG Antivirus Free, ma che si limita a bloccare virus e malware e ad assicurare protezione contro i ransomware.

Il piano AVG Internet Security invece, disponibile a soli 59,99 euro per il primo anno di utilizzo, offrirà: protezione contro virus, malware e ransomware, verifica continua della sicurezza delle reti Wi-Fi, riconoscimento dei siti Web falsi e poco sicuri e anche protezione dai siti di phishing. Tutto su un numero massimo di 10 dispositivi in contemporanea di qualsiasi tipo (PC Windows, Mac, Android, iOS e altri).

Il piano AVG Ultimate invece, disponibile a 79,99 euro per il primo anno di utilizzo grazie allo sconto del 33%, includerà tutte le funzioni giù presenti nei piani Free e Internet Security, con l’aggiunta di altri servizi decisamente più avanzati. In particolare, parliamo di: ottimizzazione delle prestazioni e spazio di

archiviazione del computer grazie al software incluso nel prezzo AVG TuneUp, protezione sul Web e anonimato grazie alla VPN AVG Secure completa e completa sicurezza contro gli inserzionisti che tracciano l’attività online grazie al servizio AVG AntiTrack. Tutto anche in questo caso su un massimo di 10 dispositivi di qualsiasi tipo, sia mobile che desktop.