Antivirus e VPN a meno di 3€ al mese con Norton 360 Deluxe

Norton 360 Deluxe è in sconto con un’offerta imperdibile. Attivando ora risparmi il 66% su un anno di protezione completa pagando solamente 34,99 euro anziché 104,99 euro.

Questa offerta limitata ti garantisce una difesa solida per 5 dispositivi, inclusi PC, Mac, tablet e smartphone. Una soluzione per stare tranquilli mentre si naviga proposta da uno dei leader della protezione informatica.

Perché affidare la tua protezione a Norton 360 Deluxe?

Norton 360 Deluxe va oltre la semplice protezione antivirus. Offre una difesa completa contro virus, malware, ransomware e tentativi di hackeraggio. Con la promessa di protezione al 100% da virus, Norton si impegna a rimborsarti nel caso in cui un virus dovesse sfuggire alla sua sorveglianza. Ma non è tutto: il pacchetto include anche:

VPN per una connessione internet privata : naviga in anonimato e sicurezza, senza lasciare tracce.

: naviga in anonimato e sicurezza, senza lasciare tracce. Tecnologia Dark Web Monitoring : assicurati che i tuoi dati personali siano al sicuro e non siano compromessi online.

: assicurati che i tuoi dati personali siano al sicuro e non siano compromessi online. Protezione per i minori : strumenti dedicati per garantire una navigazione sicura ai più giovani.

: strumenti dedicati per garantire una navigazione sicura ai più giovani. 50GB di Backup nel cloud: proteggi i tuoi file più importanti con un backup sicuro e facilmente accessibile.

Con queste caratteristiche e approfittando della promozione non puoi lasciarti sfuggire questa occasione. Se cerchi un sistema per navigare in sicurezza, proteggere i tuoi dati personali e garantire un ambiente digitale sicuro anche per la tua famiglia, il pacchetto Norton 360 Deluxe è l’ideale. Con un prezzo scontato del 66% avrai protezione completa per il primo anno a meno di 3 € al mese.

Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale Norton, un marchio storico nella cyber security. Il pacchetto Deluxe è il più popolare perché ha un ottimo rapporto qualità prezzo, ma ci sono anche tante altre soluzioni. Clicca qui e scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.