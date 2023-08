Antivirus e VPN illimitata a 3,99 €/anno per dispositivo con Norton 360 Premium

Norton 360 Premium è la soluzione più completa proposta da Norton e consente l’accesso a un bundle con antivirus, in grado di garantire una protezione in tempo reale contro le minacce informatiche, e la Secure VPN, un servizio di VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese e navigare in sicurezza grazie alla crittografia.

Il bundle costa 39,99 euro per un anno grazie alla nuova promozione che garantisce uno sconto del 63% sulla spesa complessiva. Il punto di forza di Norton 360 Premium è la possibilità di attivare antivirus e VPN su 10 dispositivi, utilizzando i software di sicurezza in contemporanea. Di conseguenza, è possibile ridurre la spesa a 3,99 euro per dispositivo.

La proposta di Norton è la soluzione ideale per proteggere smartphone, tablet e computer di tutta la famiglia con una spesa minima e senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale (basta interrompere il rinnovo automatico). Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Antivirus e VPN senza limiti per tutti i dispositivi: cosa include Norton 360 Premium

Scegliere Norton 360 Premium permette l’accesso a tutti i sistemi di protezione e sicurezza di Norton. Il bundle include:

l’ antivirus in tempo reale che identifica e blocca il software malevolo su tutti i dispositivi

che identifica e blocca il software malevolo su tutti i dispositivi la Secure VPN , un servizio di VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP e di sfruttare la crittografia del traffico dati

, un servizio di VPN illimitata con possibilità di geolocalizzare l’indirizzo IP e di sfruttare la crittografia del traffico dati 75 GB in cloud per il backup dei propri dati

per il backup dei propri dati Password Manager multi-piattaforma

multi-piattaforma servizi aggiuntivi come Dark Web Monitoring, SafeCam per PC e Protezione minori

Grazie all’offerta in corso, Norton 360 Premium costa appena 39,99 euro per un anno (-63%). I software sono attivabili su 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS/iPadOS. Di conseguenza, la spesa effettiva per dispositivo può essere ridotta a 3,99 euro per un anno permettendo a tutta la famiglia o a un gruppo di amici di proteggere al meglio i propri dispositivi. Per richiedere l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

