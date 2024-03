Antivirus e VPN insieme: la santa alleanza per la sicurezza online a meno di 3 euro al mese per 12 mesi

Al giorno d’oggi avere solo un antivirus per la propria protezione non è più sufficiente. Al di là della sicurezza online, infatti, è di fondamentale importanza anche la privacy. Ecco perché la soluzione ideale è affidarsi a un prodotto informatico che unisca sia un potente antivirus che una VPN premium illimitata.

A questo proposito segnaliamo l’offerta in corso per il pacchetto Norton 360 Deluxe, in promo a 34,99 euro per i primi dodici mesi invece di 104,99 euro, grazie al 66% di sconto. Di fatto, meno di 3 euro al mese.

Norton 360 Deluxe: antivirus e VPN insieme a meno di 3 euro al mese (66% di sconto)

L’account Deluxe del pacchetto Norton 360 offre una protezione completa per i propri dispositivi e funzionalità extra per la privacy online, tra cui una VPN premium e il monitoraggio del dark web. Gli utenti possono inoltre beneficiare della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni.

Come già accennato qui sopra, la soluzione per la sicurezza online proposta dal team di Norton Antivirus è tra le più complete oggi disponibili sul mercato. Non ci sono infatti soltanto antivirus e VPN, ma anche un robusto password manager, la tecnologia SafeCam per PC e una ferrea protezione minori.

A tutto questo si aggiungono infine il backup del PC nel cloud, con uno spazio di archiviazione pari a 50 GB, e il monitoraggio del Dark Web.

Il piano annuale di Norton 360 Deluxe, con antivirus e VPN insieme, è in promo a 34,99 euro per effetto del 66% di sconto. Al termine dei primi 12 mesi, il prodotto si rinnova a 104,99 euro all’anno, a meno che non si decida di disdire prima senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.