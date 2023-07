Antivirus e VPN per una protezione totale con McAfee

McAfee Total Protection è la suite di sicurezza di riferimento del momento, grazie alla possibilità di garantire una “protezione totale” per i dati e i dispositivi dell’utente. Con la soluzione proposta da McAfee, infatti, è possibile accedere ad un antivirus completo e in grado di garantire una protezione in tempo reale dalle minacce del web.

In più, è possibile sfruttare una VPN, per un accesso davvero privato alla rete, e un password manager, per la gestione delle proprie credenziali d’accesso. Il bundle è attualmente proposto in offerta con un costo di 49,95 euro per un anno per i primi due anni e la possibilità di proteggere fino a 10 dispositivi differenti.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile dilazionare la spesa in 3 mesi, senza alcun costo aggiuntivo da sostenere. L’offerta è attivabile esclusivamente tramite il sito ufficiale di McAfee.

McAfee Total Protection: sicurezza al top e prezzo ridotto

Con McAfee Total Protection è possibile accedere ad una protezione 3 in 1. A disposizione degli utenti c’è:

un antivirus per la protezione in tempo reale

per la protezione in tempo reale una VPN per l’accesso anonimo ad Internet

per l’accesso anonimo ad Internet un gestore di password multi-piattaforma per salvare in sicurezza le credenziali d’accesso e di pagamento

In questo momento, McAfee Total Protection presenta un costo ridotto a 49,95 euro all’anno per i primi due anni invece di 80 euro all’anno. La suite di protezione garantisce la possibilità di utilizzo su 10 diversi dispositivi tra Windows, macOS, Android ed iOS. Da notare, inoltre, che è possibile ridurre la protezione a 5 dispositivi per risparmiare 5 euro all’anno.

Tutte le proposte di McAfee sono disponibili tramite una semplice procedura di attivazione online dal link qui di sotto. Una volta effettuato l’accesso al sito, sarà sufficiente scegliere la versione dell’abbonamento da attivare e poi completare la procedura di sottoscrizione.

