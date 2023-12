Antivirus e VPN senza limiti a meno di 3€ al mese per 1 anno

Gli utenti alla ricerca di una soluzione all-in-one per la loro sicurezza digitale, comprensiva di antivirus e VPN illimitati, possono fare affidamento su Norton 360 Deluxe, il pacchetto studiato da Norton per assicurare una privacy online completa a meno di 3€ al mese per 1 anno. Questo grazie alla nuova offerta che sconta il profilo Deluxe del 66%, facendo crollare il prezzo da 104,99€ a 34,99€. Ecco il link all’offerta.

Norton 360 Deluxe è uno dei migliori software per la difesa della privacy personale digitale. Oltre a una protezione dalle minacce in tempo reale 24 ore su 24, offre in un unico pacchetto anche una VPN senza limiti, un robusto password manager e un utile servizio di monitoraggio del dark web.

Antivirus e VPN senza limiti a soli 34,99€ per 12 mesi con Norton 360 Deluxe

Una delle caratteristiche distintive del piano Norton 360 in versione Deluxe è la protezione in tempo reale dalle minacce sia conosciute sia nuove. In questo modo, le informazioni riservate e quelle finanziarie restano al sicuro.

L’altro pilastro fondamentale del pacchetto è il servizio Secure VPN, una rete virtuale privata che consente di navigare in Internet senza lasciare traccia delle proprie attività. A questo si aggiunge l’utilizzo di una crittografia avanzata per mantenere al sicuro e privati i propri dati, tra cui gli estremi dei conti bancari.

Gli altri strumenti degni di nota sono il password manager, il backup del PC nel cloud e il monitoraggio del dark web. Tra tutti, merita una menzione particolare l’ultimo servizio, grazie al quale è possibile ricevere un avviso tempestivo qualora le proprie informazioni personali vengano rivelate durante una fuga di dati.

Il piano Norton 360 Deluxe, con antivirus e VPN senza limiti, è in offerta a 34,99€ invece di 104,99€, grazie al maxi sconto del 66%. Il pacchetto include la protezione fino a 5 PC, Mac, smartphone e tablet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.