Antivirus e VPN: sicurezza al TOP a poco più di 2 euro al mese

Antivirus e VPN sono due software sempre più importanti per massimizzare la sicurezza dei propri dispositivi quando si utilizza Internet. Fin troppo spesso si tende a sottovalutare i rischi legati ad una navigazione non protetta e all’utilizzo di applicazioni provenienti da fonti non affidabili. Per eliminare questi rischi, massimizzando le proprie difese, è necessario utilizzare un antivirus, in grado di rilevare e bloccare in tempo reale il software malevolo, e una VPN, per rendere la navigazione privata e protetta.

I due servizi sono accessibili in un unico bundle proposto da Kaspersky. Scegliendo la suite di protezione Kaspersky Plus, infatti, è possibile accedere ad un antivirus in tempo reale e ad una VPN illimitata con una spesa di appena 25,90 euro per un anno. In pratica, bastano poco più di 2 euro al mese per proteggere il proprio dispositivo. C’è poi il piano Premium che aggiunge ulteriori funzionalità di sicurezza con una spesa di 31,99 euro. Per proteggere i propri dati c’è anche un password manager.

Per accedere alle offerte è possibile raggiungere il sito ufficiale di Kaspersky tramite il link qui di sotto.

Antivirus e VPN con Kaspersky: sicurezza al top e prezzo ridotto

La suite di protezione di Kaspersky è in grado di massimizzare la sicurezza: antivirus e VPN, insieme ad altre funzionalità (come il sistema antiphishing, il password manager, il firewall bidirezionale e molto altro ancora) sono gli strumenti giusti per proteggersi, utilizzando i servizi web in modo più sicuro. Con l’antivirus è possibile sfruttare una protezione in tempo reale: il software è in grado di rilevare e bloccare subito le minacce.

La VPN, invece, è un servizio sempre più completo e diffuso che consente di rendere privata la connessione, grazie alla crittografia del traffico dati. C’è anche la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese, in modo da aggirare possibili blocchi all’accesso ad un sito web. Con la suite di Kaspersky, quindi, è possibile massimizzare le difese informatiche con una spesa molto ridotta.

Kaspersky Plus, infatti, costa solo 25,90 euro per un anno. La protezione per tre dispositivi, invece, costa 29,90 euro. Tutti i dettagli sulle opzioni disponibili proposte da Kaspersky sono disponibili tramite il link qui di sotto.

