Antivirus e gaming: quale soluzione scegliere?

Gli antivirus sono strumenti di protezione indispensabili che, molto spesso però, vengono digeriti con difficoltà dai videogiocatori.

I motivi di questa avversità sono molteplici. In diversi casi, tali software risultano molto impattanti sulle macchine da gioco, rendendo meno fluida la riproduzione dei titoli.

In altri casi, notifiche e falsi positivi rendono l’esperienza di gioco molto meno coinvolgente di quanto dovrebbe essere. Se nel caso del videogioco inteso come intrattenimento singolo tutto ciò può essere fastidioso, per un pro gamer un antivirus invadente può rendere impossibile la competizione.

Qual è dunque il software che per rapporto tra protezione e invasività è considerabile come ottimale lato gaming?

Panda Dome Complete: antivirus e gaming non sono mai andati così d’accordo

Panda Dome Complete risulta una delle soluzioni più apprezzate dai videogiocatori e non solo.

Parliamo di uno strumento in grado di garantire la protezione in tempo reale contro tutti i malware, ransomware e qualunque altro tipo di attacco informatico.

Grazie alla modalità multimediale/gioco, il giocatore non sarà interrotto da notifiche durante le sessioni di gaming, con l’antivirus in grado di lavorare con discrezione in background. L’utility CleanUp, ideale per migliorare le prestazioni del PC, offre ulteriori garanzie lato performance.

Allo stesso tempo, il sistema di protezione degli acquisti digitali e dell’home banking, permettono di effettuare transazioni finanziarie o altre operazioni delicate in grande sicurezza.

Il tutto grazie anche a una VPN che mette a disposizione 150 MB al giorno: una quantità di traffico dati che si può utilizzare per proteggere informazioni delicate come numeri di carte di credito e simili.

L’introduzione di strumenti avanzati come il firewall per Windows e il password manager, offrono ulteriori certezze a videogiocatori e utenti di qualunque tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.