Antivirus in tempo reale e VPN senza limiti a meno di 3€ al mese

Fino al 9 gennaio gli utenti che scelgono il piano Norton 360 Deluxe beneficiano del 71% di sconto sul piano annuale, pagando 29,99 euro anziché 104,99 euro per il primo anno di servizio. Ecco il link all’offerta.

Il profilo Deluxe del pacchetto Norton 360 include una protezione contro virus, malware, ransomware e hackeraggio, una connessione a Internet privata con una VPN, il monitoraggio del Dark Web e 50 GB di backup nel cloud. In più è possibile usarlo su un massimo di cinque dispositivi tra PC, Mac, tablet o telefoni.

Norton 360 Deluxe in sconto del 71% fino al 9 gennaio 2024

Con l’account Deluxe di Norton 360 si ha in un’unica soluzione un antivirus in tempo reale e una VPN premium senza limiti, con la garanzia Soddisfatti o rimborsati valida per 60 giorni dalla data di acquisto.

Uno dei vantaggi principali è la protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sia quelle esistenti che quelle nuove. A un potente sistema di antivirus si aggiunge poi il servizio Secure VPN, che permette di navigare in completo anonimato senza il tracciamento delle attività svolte sul web.

Il pacchetto di sicurezza online di Norton include poi un robusto password manager per una gestione semplificata delle password, il salvataggio di file e documenti importanti attraverso il backup del PC nel cloud (fino a 50 GB di spazio a disposizione) e il monitoraggio del Dark Web, con puntuali avvisi qualora le proprie informazioni personali siano oggetto di una fuga di dati.

Cogli al volo l’offerta su Norton 360 Deluxe per risparmiare qualcosa come 75 euro sul prezzo di listino nel primo anno di servizio, beneficiando di una soluzione all inclusive con antivirus e VPN insieme a meno di 3 euro al mese.

