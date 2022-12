Antivirus, VPN e Password Manager: massima protezione con la suite di McAfee

La sicurezza online è un tema sempre più importante ed attuale e ricorrere ad un antivirus completo ed efficace, ad una VPN sicura e veloce e ad un Password Manager a prova di hacker diventa quasi obbligatorio per proteggersi dai rischi della navigazione web.

Per soddisfare appieno le esigenze di sicurezza è possibile puntare su McAfee Total Protection. Si tratta della suite multi-piattaforma (disponibile su Windows, macOS, Android ed iOS) che consente di accedere a tanti servizi di sicurezza per proteggere i propri dati, i propri dispositivi e la propria navigazione.

McAfee Total Protection ha tutto quello che serve per la sicurezza, dall’antivirus alla VPN passando per il Password Manager, e lo offre a prezzo più che dimezzato, con possibilità di utilizzo multi-dispositivo per massimizzare il risparmio.

L’offerta più conveniente in questo momento è rappresentata dal piano Family proposto al prezzo di 49,95 euro invece di 119,95 euro per un anno. Quest’offerta prevede l’utilizzo di tutti i servizi di McAfee su un totale di ben 10 dispositivi. La spesa, quindi, è facilmente ammortizzabile in quanto la protezione garantita copre una vasta gamma di device, sia desktop che mobile.

L’offerta è a tempo limitato e può essere richiesta direttamente dal sito di McAfee:

McAfee Total Protection: antivirus, VPN, Password Manager e molto altro in un’unica suite di sicurezza

Con McAfee Total Protection è possibile accedere ad una suite di sicurezza completissima. A disposizione degli utenti troviamo:

un antivirus riconosciuto universalmente come uno dei migliori del settore

riconosciuto universalmente come uno dei migliori del settore una VPN per la protezione della connessione con il massimo della privacy

per la protezione della connessione con il massimo della privacy un firewall per bloccare i tentativi di accesso non autorizzato

per bloccare i tentativi di accesso non autorizzato un servizio d’assistenza sempre disponibile

sempre disponibile la possibilità di utilizzo multi – piattaforma con supporto a Windows, macOS, Android e iOS

– con supporto a Windows, macOS, Android e iOS il Password Manager ad alta sicurezza

ad alta sicurezza un sistema di crittografia AES a 256 bit per proteggere i file archiviati sul PC

In via promozionale, è, quindi, possibile attivare McAfee Total Protection al prezzo scontato di 49,95 euro invece di 119,95 euro per un anno. L’offerta consente l’utilizzo su ben 10 dispositivi, senza alcun vincolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.