Con l'apertura di un conto Fineco 50 ordini gratis

Soprattutto in periodi come quello attuale, tra crisi economica e inflazione, saper investire può essere molto importante.

Al di là dello studio e della preparazione in ambito economico, chi decide di operare in questo settore deve anche poter contare su una piattaforma sicura, solida e che faciliti le transazioni. Di fatto, nel contesto italiano, non esiste un servizio paragonabile a Fineco.

Stiamo parlando di una piattaforma che permette di accedere a 26 borse mondiali, investendo potenzialmente su oltre 20.000 strumenti finanziari. Il tutto con la possibilità di effettuare cambi in più di 20 valute, senza alcun tipo di commissione.

Non solo, grazie alla recente promozione, Fineco offre 50 ordini gratis ai nuovi iscritti.

Fineco: la scelta ideale per gestire al meglio i tuoi investimenti

Fineco offre un servizio caratterizzato da costi trasparenti e un’assistenza (anche via telefonica) di prim’ordine. La possibilità di utilizzare la piattaforma tramite app mobile, da PC desktop e da tablet, rende il cliente operativo ovunque e in qualunque tipo di condizione.

Stiamo parlando di un servizio che gestisce la fiscalità degli investimenti in regime amministrato, sgravando il cliente da questo tipo di onere. A rendere ulteriormente accattivante questa soluzione sono le commissioni, tenendo sempre conto che Fineco si propone con:

nessun tipo di deposito minimo per iniziare a investire ;

; zero costi di trasferimento per quanto concerne titoli o altri prodotti finanziari in un’altra banca;

per quanto concerne titoli o altri prodotti finanziari in un’altra banca; nessun costo di custodia , visto che mancano canoni periodici;

, visto che mancano canoni periodici; zero costi di inattività.

Si tratta di condizioni molto competitive non solo per il mercato italiano, ma anche a livello globale.

Il tutto per un sistema che permette di trattare tanto le classiche azioni, quanto le più moderne criptovalute (da Bitcoin ad Ethereum), attraverso un’interfaccia semplice da padroneggiare anche da parte dei neofiti.

Oltre ai 50 ordini gratuiti inoltre, per i nuovi iscritti è possibile accedere a Fineco senza alcun tipo di canone per un intero anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.