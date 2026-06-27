App IO non tutti lo sanno, ma da questo mese c’è una grande novità: cosa cambia per tutti gli utenti

Da questo mese, infatti, l’app si integra con un nuovo sistema che introduce una modalità più semplice e veloce per avviare alcune procedure di denuncia e segnalazione.

Pre-denunce online e avvio digitale delle segnalazioni

La novità arriva nell’ambito di una fase sperimentale che consente di attivare una prima segnalazione digitale di alcuni reati, riducendo la necessità di recarsi subito negli uffici competenti. L’obiettivo è rendere più rapido l’avvio delle pratiche, mantenendo comunque il passaggio successivo in presenza per la formalizzazione.

Attraverso la piattaforma collegata all’App IO, l’utente può compilare una pre-denuncia direttamente online, avviando così l’iter in modo più immediato. Dopo l’invio, resta obbligatorio completare la procedura entro un termine definito, presentandosi fisicamente su appuntamento, che può essere fissato tramite lo stesso sistema digitale o attraverso i servizi integrati.

In questa fase iniziale il servizio è attivo solo in alcune aree pilota e riguarda esclusivamente specifiche tipologie di segnalazioni, tra cui furti, truffe, frodi informatiche, accessi non autorizzati a sistemi digitali, utilizzo illecito di carte di pagamento e diffamazione online.

Smarrimenti, ricevute digitali e integrazione con i servizi pubblici

Accanto alle pre-denunce, resta attiva su tutto il territorio nazionale la funzione dedicata allo smarrimento di beni e documenti, che consente di segnalare la perdita di oggetti come telefoni, dispositivi elettronici, chiavi, carte e documenti personali.

In questi casi, la procedura si conclude con il rilascio di un documento digitale disponibile nell’area personale, che arriva entro alcuni giorni e può essere utilizzato per richiedere duplicati o nuove emissioni.

Un elemento chiave del sistema è l’integrazione con l’ecosistema dell’App IO, che diventa sempre più un punto unico di accesso ai servizi pubblici digitali. Attraverso l’app è possibile non solo inviare segnalazioni, ma anche gestire appuntamenti e monitorare lo stato delle pratiche.

Questa evoluzione conferma la direzione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che punta a ridurre i tempi di accesso ai servizi e a semplificare le procedure, mantenendo comunque il necessario controllo delle fasi ufficiali in presenza.