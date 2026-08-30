Svolta per l’app IO: i pagamenti PagoPA diventano più semplici con questa nuova funzione

L’app IO per Android si aggiorna dal 27 agosto 2026 con la versione 3.37.1.0, in arrivo sul Google Play Store. La novità riguarda i pagamenti degli avvisi PagoPA: cittadini e imprese potranno saldarli anche direttamente dal conto corrente, una funzione pensata per rendere più rapido il rapporto di ogni giorno con la pubblica amministrazione.

App IO, che cosa cambia con l’aggiornamento 3.37.1.0

La novità più importante dell’aggiornamento 3.37.1.0 dell’app IO è l’arrivo di Fabrick Pay by Bank tra i metodi di pagamento per gli avvisi PagoPA. Non è solo un ritocco all’interfaccia. È una funzione in più dentro un’app che molti cittadini usano già per comunicazioni, servizi pubblici digitali e documenti come patente di guida e tessera sanitaria.

Fino a oggi l’app IO consentiva di pagare con diversi strumenti: Google Pay, Apple Pay, BANCOMAT Pay, PayPal, Satispay, Klarna, MyBank e le normali carte di debito o credito. Con questa versione si aggiunge un canale diverso: il pagamento dal conto corrente. Una soluzione utile per chi non vuole usare carte o portafogli digitali per multe, tributi, ticket sanitari o altri avvisi collegati a PagoPA.

La funzione arriva mentre l’app IO pesa sempre di più nei servizi pubblici digitali. Il percorso è chiaro: meno sportelli, più operazioni dal telefono. Ma perché funzioni davvero, serve semplicità. E questa novità va proprio in quella direzione: ridurre i passaggi e rendere il pagamento più immediato.

PagoPA dal conto corrente: come funziona Fabrick Pay by Bank

Con Fabrick Pay by Bank, un avviso PagoPA può essere pagato direttamente dal conto corrente, senza inserire i dati della carta e senza passare da un wallet esterno. Nell’app IO l’utente seleziona questo metodo, sceglie la propria banca dall’elenco e viene poi indirizzato al servizio di home banking o all’app dell’istituto per autorizzare l’operazione.

Il sistema segue il modello dei pagamenti da conto a conto. In pratica, il conto di chi paga viene collegato al beneficiario attraverso un’autorizzazione digitale. La conferma avviene con gli strumenti di sicurezza già usati dalla banca: impronta digitale, riconoscimento del volto, codice temporaneo, notifica push o altri sistemi di autenticazione forte.

Fabrick, società attiva nei servizi di open finance, presenta questa soluzione come un canale più diretto e tracciabile. Per l’utente il vantaggio è semplice da capire: quando arriva un avviso PagoPA, può pagarlo dall’app IO scegliendo il conto, senza cercare la carta o copiare numeri e codici. Bastano pochi passaggi, a condizione che la banca sia tra quelle supportate.

Banche, autorizzazione e tempi: cosa succede durante il pagamento

Il percorso dentro l’app IO resta piuttosto lineare. Si apre l’avviso PagoPA, si sceglie il metodo di pagamento, si seleziona la banca e si conferma l’operazione nell’area digitale del proprio istituto. A quel punto, secondo il sistema previsto, il pagamento viene gestito in tempo reale tra conto corrente e beneficiario.

È un passaggio che può pesare soprattutto per chi usa l’app per scadenze frequenti. Una famiglia che paga un servizio scolastico, un automobilista alle prese con una sanzione amministrativa, un professionista che deve saldare un tributo locale: situazioni diverse, stessa logica. L’avviso arriva, oppure viene caricato nell’app, e il pagamento può chiudersi senza uscire dal percorso digitale.

Resta però un punto decisivo: la copertura delle banche. La disponibilità effettiva dipende dagli istituti presenti nell’elenco al momento del pagamento e dal collegamento con il servizio. Se la propria banca è supportata, l’autorizzazione passa dai canali abituali dell’home banking. In caso contrario, restano disponibili gli altri strumenti già presenti nell’app IO, dalle carte ai wallet digitali.

App IO su Google Play: aggiornamento disponibile e correzioni tecniche

Oltre alla nuova modalità per i pagamenti PagoPA, l’aggiornamento 3.37.1.0 dell’app IO porta anche alcune correzioni tecniche minori. Non tutti gli interventi sono stati indicati nel dettaglio, ma la versione punta a rendere più stabile l’app su Android, soprattutto nelle operazioni di tutti i giorni: notifiche, accesso ai servizi e pagamenti.

La distribuzione è in corso tramite Google Play Store. Come spesso succede con le app molto diffuse, l’aggiornamento potrebbe non comparire nello stesso momento su tutti i dispositivi. Chi vuole verificare può aprire la scheda dell’app IO nello store di Google e controllare se è già disponibile il pulsante “Aggiorna”.

Per molti utenti sarà un aggiornamento quasi silenzioso, uno di quelli che passano senza troppo rumore. Eppure l’arrivo di Fabrick Pay by Bank aggiunge un tassello concreto ai pagamenti verso la pubblica amministrazione. L’app IO non cambia volto, ma diventa un po’ più utile: meno dipendenza dalle carte, più spazio al conto corrente, sempre dallo schermo dello smartphone.