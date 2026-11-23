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Se hai mai aperto un’app sul tuo smartphone pieghevole e ti sei ritrovato con icone schiacciate, interfacce tagliate a metà o testo che trabocca dallo schermo, sai esattamente di cosa stiamo parlando. Google ha annunciato che dal mese di aprile 2027 il Play Store adotterà nuove linee guida che premieranno le app ottimizzate per i dispositivi pieghevoli, cambiando in modo concreto il modo in cui gli sviluppatori progettano le loro applicazioni per questa categoria di smartphone.

Cosa cambia nel Play Store a partire da aprile 2027

Il punto centrale della novità è semplice: il Play Store inizierà a valutare le prestazioni delle app sugli schermi pieghevoli e ricompenserà quelle che si adattano meglio con una posizione più prominente nei risultati di ricerca e una maggiore visibilità complessiva. In pratica, chi sviluppa un’app e si preoccupa di farla funzionare correttamente su un foldable — cioè uno smartphone con schermo pieghevole che si apre come un piccolo tablet — avrà un vantaggio competitivo diretto rispetto a chi ignora il problema.

Non si tratta di un obbligo formale imposto dall’alto, ma di un sistema di incentivi che funziona attraverso la visibilità. Se la tua app è ben adattata, sale in classifica. Se non lo è, rischia di sparire tra i risultati. Per gli sviluppatori è un segnale chiaro: ottimizzare non è più un’opzione secondaria.

Il problema reale degli schermi pieghevoli

Per capire perché Google stia spingendo in questa direzione, vale la pena capire cosa succede oggi su questi dispositivi. I foldable hanno proporzioni dello schermo inusuali rispetto agli smartphone tradizionali: quando si apre il pannello interno, il rapporto larghezza-altezza cambia drasticamente. Molte app non sono progettate per gestire questa transizione e il risultato sono interfacce che si deformano, icone che si ridimensionano in modo scorretto e layout che perdono senso grafico.

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È un problema che chiunque abbia usato un pieghevole ha incontrato almeno una volta. Apri un’app di messaggistica in modalità tablet e i testi occupano solo metà schermo. Avvii un gioco e l’immagine resta bloccata in formato verticale anche quando il dispositivo è completamente aperto. Queste esperienze negative frenano l’adozione dei foldable da parte degli utenti e scoraggiano chi sta valutando di acquistarne uno.

Google aveva già affrontato questo tema con il rilascio di Android 12L, una versione del sistema operativo pensata appositamente per dispositivi con schermi larghi e pieghevoli. Le nuove linee guida del 2027 rappresentano un passo ulteriore nella stessa direzione: non basta che il sistema operativo supporti i foldable, è necessario che le app lo facciano davvero.

I badge per le app ottimizzate pieghevoli: come funzionano già oggi

La mossa di aprile 2027 non arriva dal nulla. Google ha già introdotto badge visibili nel Play Store per segnalare le app ottimizzate per smartphone pieghevoli. Questi badge funzionano come una certificazione visiva: l’utente che cerca un’app su un dispositivo foldable può vedere immediatamente quali applicazioni sono state progettate per sfruttare al meglio lo schermo esteso.

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È un sistema che ricorda da vicino quello già adottato per le app ottimizzate per tablet o per Chromebook. La logica è la stessa: creare un ecosistema in cui l’utente sa cosa aspettarsi prima ancora di scaricare l’applicazione. Con le nuove linee guida del 2027, questo sistema di badge si integrerà con l’algoritmo di ranking, rendendo la visibilità nel negozio digitale direttamente collegata alla qualità dell’esperienza sui pieghevoli.

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Cosa significa tutto questo per gli sviluppatori

Per chi sviluppa app, il messaggio di Google è abbastanza diretto. Ecco cosa cambia nella pratica:

Visibilità condizionata all’ottimizzazione: dal mese di aprile 2027 , il Play Store darà maggiore spazio alle app ottimizzate per foldable nei risultati di ricerca e nelle sezioni in evidenza.

dal , il Play Store darà maggiore spazio alle app ottimizzate per foldable nei risultati di ricerca e nelle sezioni in evidenza. Valutazione delle prestazioni su schermo pieghevole: Google analizzerà come le app si comportano su questi dispositivi, non solo su quelli tradizionali.

Google analizzerà come le app si comportano su questi dispositivi, non solo su quelli tradizionali. Badge come leva competitiva: le applicazioni già certificate con il badge foldable hanno un punto di partenza avvantaggiato rispetto a chi deve ancora adeguarsi.

Per chi non ha ancora pensato a questo aspetto, il tempo utile per adeguarsi c’è ancora. Mancano diversi mesi all’entrata in vigore delle nuove regole, ma chi inizia a lavorare sull’ottimizzazione adesso avrà il vantaggio di arrivare preparato, con test già effettuati e interfacce già rifinite.

Perché questa mossa interessa anche gli utenti finali

Chi compra o sta valutando un foldable ha tutto l’interesse a seguire questa evoluzione. Un Play Store che premia le app ottimizzate per i pieghevoli significa, in prospettiva, un catalogo di applicazioni sempre più adatte a questi dispositivi. Meno layout rotti, meno interfacce che ignorano lo schermo aperto, più app che sfruttano davvero lo spazio aggiuntivo per offrire funzionalità migliori.

Per approfondire i dettagli tecnici su come Google sta strutturando questi cambiamenti, puoi consultare l’analisi pubblicata da Android Gadget Hacks, che ricostruisce in modo preciso il sistema di incentivi legato al ranking.

La direzione è chiara: i dispositivi pieghevoli non sono più una nicchia per appassionati, e Google sta usando la leva più potente che ha — la visibilità nel Play Store — per spingere l’intero ecosistema degli sviluppatori a trattarli come una piattaforma di prima classe. Se sei uno sviluppatore, aprile 2027 è una scadenza da segnare sul calendario. Se sei un utente foldable, è una notizia che nei prossimi mesi si tradurrà in un’esperienza d’uso concretamente migliore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.