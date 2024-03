APPENA 133€ su eBay per il Samsung Galaxy A14: OFFERTA FOLLE del weekend

Il popolarissimo Samsung Galaxy A14 è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre, un’occasione imperdibile che non dovresti assolutamente farti scappare. Etichettato dalla stampa di settore come uno tra i migliori budget phone del momento, lo smartphone di Samsung può essere tuo al prezzo di appena 133€ con il 42% di sconto immediato.

Stiamo parlando di un device che, nonostante il costo decisamente ridotto, ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 è in vendita su eBay a un prezzo assolutamente conveniente

A 133€ hai a disposizione un device dotato di un ampio display LCD da 6.6 pollici con cui guardare tutti i video che vuoi a risoluzione Full HD+, con un valido processore octa-core e una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero di utilizzo. Inoltre, proprio come i terminali Samsung di fascia media/medio-alta, il Galaxy A14 ti sorprende con un comparto fotografico triplo costituito da un buon sensore principale da 50MP.

Se prendi al volo questa offerta di eBay hai a portata di mano uno tra i migliori budget phone Android attualmente disponibili sul mercato; inoltre, se fa in fretta, il device ti verrà recapitato direttamente a casa in appena 48 ore, gratuitamente.

