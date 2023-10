Appena 149€ su Amazon per TCL 30SE: budget phone BEST BUY

Invece di spendere una cifra esosa per acquistare un nuovo smartphone che sai di utilizzare per i soliti task quotidiani, lasciati tentare dall’offerta Amazon di oggi per l’ottimo e popolare budget phone TCL 30SE. Spedendo la cifra di appena 149€, infatti, grazie allo sconto immediato del 12%, il telefono super economico è la scelta da fare ad occhi chiusi.

Nonostante il costo così a buon mercato il device a marchio TCL è pronto a soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video online, telefonare e molto altro ancora.

Solo su Amazon trovi TCL 30SE in offerta ad appena 149€: occasione imperdibile

TCL 30SE monta un buon pannello HD+ da 6.52 pollici con una buona fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh ti accompagna per tutto il giorno senza alcun problema.

Il vero asso nella manica, se non consideriamo il prezzo super conveniente, è senza ombra di dubbio il comparto fotografico: TCL 30SE, infatti, monta un modulo triplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Amazon ti offre la possibilità di acquistare il popolare budget phone Android a marchio TCL spendendo una cifra quasi ridicola; metti subito nel carrello lo smartphone per riceverlo direttamente a casa nella giornata di domani senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

