APPENA 158€ su eBay per il mid-range HONOR 90 Lite 5G: best buy definitivo

Il popolarissimo mid-range Android HONOR 90 Lite 5G è il solo e unico protagonista di una offerta eBay che ha del sensazionale. Sfruttando lo sconto immediato del 40% e il codice coupon “PSPRAPR24” del valore di 10€, infatti, il terminale del colosso cinese può essere tuo al prezzo ridicolo di appena 158€.

Nonostante costi come un comune budget phone Android, HONOR 90 Lite 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze senza mai scendere a compromessi.

HONOR 90 Lite 5G costa una sciocchezza su eBay con il 40% di sconto immediato

Frontalmente il pannello FullView da 6.7 pollici è perfetto per guardare video fluidissimi a 90Hz e ad altissima risoluzione, mentre il processore octa-core sfrutta a dovere 8/256GB di memoria interna per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno. È dual SIM, monta un velocissimo modem 5G e una mega batteria da 4500 mAh; inoltre, sul retro è presente un buon modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 100MP per foto e video di qualità.

Con un risparmio complessivo di 121€ su eBay il mid-range di HONOR tocca un nuovo minimo storico; mettilo subito nel carrello, inserisci il codice coupon “PSPRAPR24”, e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore al prezzo di 158€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.