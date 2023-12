APPENA 159€ su eBay per l'EPICO Motorola moto g54 5G: dual SIM e 50MP

Quest’oggi eBay anticipa di molto l’arrivo di Natale con una offerta scioccante in ambito mobile: il popolarissimo mediogamma Motorola moto g54 5G è in vendita a un prezzo davvero molto conveniente. Sfruttando immediatamente lo sconto totale del 30%, infatti, il device del colosso hi-tech ti costa appena 159€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Motorola moto g54 5G è uno di quei pochissimi smartphone ideale per portare a termine qualsiasi task, dal più semplice al più complesso; è perfetto per telefonare, navigare in rete, effettuare ricerche online, ascoltare la musica, guardare video ad altissima risoluzione e molto altro.

Lo smartphone Motorola moto g54 5G è in super sconto su eBay a un prezzo davvero conveniente

Nonostante il calo di prezzo notiamo la presenza di un bel pannello da 6.5 pollici ad altissima risoluzione, un processore octa core con 8 GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Inoltre, c’è anche il supporto al dual SIM con connettività 5G mentre sul retro un modulo fotografico multiplo ti sorprende con un sensore principale da 50MP.

Solo su eBay hai a disposizione uno sconto immediato del 30% per acquistare l’eccellente smartphone Android di fascia media e pagarlo come un low cost qualsiasi; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.