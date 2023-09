Appena 169€ su Amazon per Samsung Galaxy Tab A8: pochi pezzi rimasti

Oggi è disponibile una offerta Amazon incredibilmente conveniente sul tablet economico più popolare e amato dagli utenti, Samsung Galaxy Tab A8. Grazie a uno sconto immediato del 32%, infatti, il device del colosso sudcoreano crolla al prezzo più conveniente di sempre di appena 169€ con consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Nonostante il prezzo basso e lo sconto a due cifre il tablet di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze: utilizzalo per navigare in rete, ascoltare la musica, guardare video online, chattare sui social e molto altro ancora.

Appena 169€ su Amazon per acquistare l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8

Il device monta un bel pannello TFT da 10.5 pollici ad alta risoluzione con una buona calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un valido processore octa core è affiancato da una batteria da 7040 mAh per un’autonomia davvero niente male. Inoltre, nonostante il prezzo economico, il tablet del colosso sudcoreano è uno tra i pochi in questa fascia a montare ben quattro speaker stereo con tecnologia Dolby Atmos per sound potente e avvolgente.

Samsung Galaxy Tab A8 è senza ombra di dubbio uno tra i migliori tablet economici da utilizzare per i task quotidiani oppure da regalare a un adolescente; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.