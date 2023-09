Appena 185€ su Amazon per Redmi Pad: display 2K e 4 speaker stereo

Il tablet economico per eccellenza Redmi Pad è in vendita su Amazon a un prezzo speciale e super conveniente. Quest’oggi, infatti, ti bastano appena 185€ per stringere tra le mani un device bello, leggero, di classe e con una scheda tecnica invidiata dagli altri device presenti in questa fascia di prezzo.

Nonostante il tablet a marchio Redmi costi così poco, vanta una lavorazione solitamente esclusiva dei dispositivi di fascia medio-alta; il telaio unibody in alluminio conferisce al tablet robustezza e leggerezza, due fattori fondamentali per darti la possibilità di portarlo sempre con te durante i tuoi spostamenti.

Il super tablet economico Redmi Pad è in vendita a prezzo regalo su Amazon

Redmi Pad monta un bellissimo pannello 2K da 10.61” con una perfetta calibrazione dei colori, una mega batteria da 8000 mAh per tantissime ore di autonomia e un processore octa core MediaTek scattante e sempre reattivo. Inoltre, come se non bastasse il tablet del colosso cinese dispone anche di un impianto audio di tutto rispetto con i suoi quattro speaker stereo.

Preparati a un’esperienza di utilizzo sempre appagante e al top con Redmi Pad, quest’oggi in vendita a un prezzo davvero conveniente; mettilo immediatamente nel carrello e preparati a riceverlo già nella giornata di domani senza nemmeno spendere 1€ per la spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.