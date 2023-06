Appena 19€ su Amazon per le cuffie TWS OPPO Enco Buds2: sconto SHOCK

Ti sembrerà una follia ma è tutto vero: questa offerta di Amazon ti permette di acquistare le cuffie true wireless OPPO Enco Buds2 a un prezzo molto conveniente. Infatti, grazie a un incredibile sconto del 60%, quest’oggi ti bastano appena 19€ per mettere le mani su un paio di cuffie con tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di ascolto.

Nonostante il calo verticale di prezzo e lo sconto a due cifre, le cuffie del colosso cinese sono perfettamente compatibili con iOS/Android e supportano alcune delle funzionalità spesso esclusiva dei modelli più costosi.

È tutto vero: solo su Amazon trovi le cuffie OPPO Enco Buds2 con il 60% di sconto

Le cuffie OPPO Enco Buds2 supportano i controlli touch per gestire rapidamente le telefonate e il playback audio, mentre il modulo Bluetooth 5.2 interno ti permette la trasmissione di brani audio ad alta risoluzione senza mai cali di performance.

Come se non bastasse è anche presente la cancellazione del rumore tramite IA (Intelligenza Artificiale), una funzionalità che ti verrà molto comoda in telefonata e durante l’ascolto audio per non essere disturbato dai rumori esterni.

A queste condizioni non hai altro da fare che acquistare subito le cuffie di OPPO in offerta su Amazon a un prezzo troppo economico per lasciartelo sfuggire; inoltre, se le metti subito nel carrello, le cuffie OPPO ti arrivano direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.