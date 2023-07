Appena 22€ per OPPO Band Style: smartband SUPER a prezzo REGALO

OPPO Band Style è in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente, di quelli da non farsi assolutamente scappare. Infatti, a un prezzo shock di appena 22€ con appena tanto di consegna rapida gratuita in appena 48 ore, si palesa come la smartband economica da acquistare ad occhi chiusi.

Nonostante il prezzo molto conveniente e alla portata di tutti, OPPO Band Style ha dalla sua un rapporto qualità/prezzo invidiabile da tutti.

Solo su eBay trovi la smartband OPPO Band Style ad appena 22€: occasione unica

Partendo dal display, la smartband monta un eccellente pannello AMOLED da 1.1 pollici a colori: in questa fascia di prezzo si tratta di un evento molto raro, il che ti dà una visione della qualità del prodotto nonostante costi appena 22€. Ma non finisce qui: OPPO Band Style, inoltre, integra un sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e anche della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2).

Come se non bastasse, è anche presente l’impermeabilità fino a 50 metri e il supporto a 12 attività fisiche (all’aperto e al chiuso) con un gran numero di dettagli da controllare comodamente su app (per iOS e Android).

Insomma, con un prezzo così conviente la smartband di OPPO è un best buy da non farsi scappare: mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.