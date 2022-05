Appena 59€ per l'incredibile smartwatch Huawei Watch Fit (-39%)

È inutile girarci attorno: l’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartwatch Huawei Watch Fit è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di un wearable completo, con un bel design e soprattutto a un prezzo molto conveniente.

Infatti, ad appena 39€, il wearable del colosso cinese rappresenta uno tra i migliori smartwatch attualmente disponibili sul mercato in questa fascia di prezzo.

Huawei Watch Fit è tuo ad appena 59€ su Amazon con il 39% di sconto

Non farti ingannare dal prezzo economico: Huawei Watch Fit dispone di un ottimo design costituito da un display AMOLED da 1.64″ a colori e ad altissima risoluzione per darti modo di gestire tutti i dati più importanti senza compromessi.

Il wearable di Huawei ha dalla sua un sensore HR precisissimo e dotato della tecnologia Huawei TruSeen 4.0: una volta allacciato al polso, infatti, il wearable inizierà a tracciare costantemente 24/7 il tuo battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), la qualità del sonno, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e il tuo stato di salute generale.

Dotato di una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 10 giorni di utilizzo continuativo senza mai una esitazione, il wearable si trasforma in un coach non appena ne hai bisogno. Huawei Watch Fit è uno dei pochi smartwatch in questa fascia di prezzo a supportano ben 97 modalità differenti di allenamento con 12 modalità di allenamento professionali; a queste si aggiungono anche particolari modalità di allenamento personalizzate che ti aiutano a dare il massimo durante l’attività fisica.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito lo smartwatch di Huawei; ti assicuriamo che sarà in grado di garantirti sempre un’esperienza di utilizzo di altissimo livello in ogni momento della giornata, anche durante gli allenamenti più intensivi.